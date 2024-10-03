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Posted 3 октября, 09:33

Published 3 октября, 09:33

Modified 3 октября, 09:35

Updated 3 октября, 09:35

Переменная облачность и северо-западный ветер: погода на завтра в Приморье

Переменная облачность и северо-западный ветер: погода на завтра в Приморье

3 октября 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Первая пятница октября в Приморье будет прохладной. В крае в основном обойдется без осадков, ожидается северо-западный ветер.

4 октября в Приморье погода будет зависеть от области повышенного давления. Осадков не ожидается. Ветер ночью северо-западный слабый или умеренный. Температура воздуха опустится до -4…+10°С, а в течение дня поднимется до +15…+20°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ветер будет северо-западным, к утру — умеренным юго-западным. Ночью температура воздуха составит +9…+11°C, а днём до +15…+17°С.

В Уссурийске прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер будет слабым или умеренным. Ночью температура воздуха опустится до +3…+5°C, в течение дня поднимется до +18…+20°С.

В Находке также ожидается облачность без осадков. Ветер слабый до умеренного. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+8°С, а днём поднимется до +18…+20°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье температура воздуха поднимется до +20°С.

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