Переменная облачность и северо-западный ветер: погода на завтра в Приморье

Posted 3 октября, 09:33
Published 3 октября, 09:33
Modified 3 октября, 09:35
Updated 3 октября, 09:35
4 октября в Приморье погода будет зависеть от области повышенного давления. Осадков не ожидается. Ветер ночью северо-западный слабый или умеренный. Температура воздуха опустится до -4…+10°С, а в течение дня поднимется до +15…+20°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ветер будет северо-западным, к утру — умеренным юго-западным. Ночью температура воздуха составит +9…+11°C, а днём до +15…+17°С.
В Уссурийске прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер будет слабым или умеренным. Ночью температура воздуха опустится до +3…+5°C, в течение дня поднимется до +18…+20°С.
В Находке также ожидается облачность без осадков. Ветер слабый до умеренного. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+8°С, а днём поднимется до +18…+20°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье температура воздуха поднимется до +20°С.
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