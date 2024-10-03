Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 94,5 млн тонн в сентябре

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3% и составил 1883,1 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,8% и составил 2325,2 млрд тонно-км.