Появились кадры с места мощного пожара в Хабаровске — видео

Posted 3 октября, 04:42
Published 3 октября, 04:42
Modified 3 октября, 04:57
Updated 3 октября, 04:57
Появились кадры с места мощного пожара в театре в Хабаровске.
Сотрудники МЧС сообщили, что возгорание в театре в Хабаровске удалось локализовать на площади 4 000 квадратных метров.
В здании театра находились три человека, они были эвакуированы до прибытия пожарной команды. Двум мужчинам оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Женщина получила травму, и её доставили в больницу.
Специалисты МЧС России проведут расследование для выявления причины возгорания.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в театре в Хабаровске.
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