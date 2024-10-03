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Posted 3 октября, 04:42

Published 3 октября, 04:42

Modified 3 октября, 04:57

Updated 3 октября, 04:57

Сотрудники МЧС поделились видео с места жуткого пожара в Хабаровске

Появились кадры с места мощного пожара в Хабаровске — видео

3 октября 2024, 04:42
Фото: mchskhv

Сотрудники МЧС поделились видео с места жуткого пожара в Хабаровске

Сюжет
Пожар
В официальных источниках появились видео с места серьезного пожара в Хабаровске. Огонь охватил 4 000 квадратных метров. Спасатели сообщили, что огонь удалось локализовать.

Появились кадры с места мощного пожара в театре в Хабаровске.

Видео: mchskhv.

Сотрудники МЧС сообщили, что возгорание в театре в Хабаровске удалось локализовать на площади 4 000 квадратных метров.

В здании театра находились три человека, они были эвакуированы до прибытия пожарной команды. Двум мужчинам оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Женщина получила травму, и её доставили в больницу.

Специалисты МЧС России проведут расследование для выявления причины возгорания.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в театре в Хабаровске.

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