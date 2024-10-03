РЭО: Российский экологический форум пройдет 7–9 октября

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, с каждым годом растет количество мероприятий, организованных в рамках РЭФ. По традиции форум включает программу Молодежного дня, участниками которой становятся российские студенты и экоактивисты из всех регионов. В рамках не менее насыщенной деловой программы состоится подведение итогов за пятилетний период действия реформы обращения с отходами. Эксперты проведут обсуждение задач на следующие пять лет. Крупнейшее отраслевое мероприятие в сфере обращения с ТКО стартует уже через четыре дня. На форуме встретятся представители предпринимательского сообщества и госорганов, а также общественные деятели. Все они преследуют общую цель — заниматься развитием комплексной системы обращения с отходами и построением экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.