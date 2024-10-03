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Posted 3 октября, 17:04

Published 3 октября, 17:04

Modified 3 октября, 17:07

Updated 3 октября, 17:07

РЭО: Российский экологический форум пройдет 7–9 октября

РЭО: Российский экологический форум пройдет 7–9 октября

3 октября 2024, 17:04
Фото: reo.ru
Российский экологический форум (РЭФ) состоится в Подмосковье 7−9 октября.

В первый — Молодежный — день РЭФ участники попытаются установить рекорд России в составлении самой большой карты РФ из пластиковых крышечек для привлечения внимания к регионам, отстающим в строительстве заводов по обработке ТКО.

Важным участником деловой программы форума, которая стартует 8 октября, станет вице-премьер Дмитрий Патрушев, а 9 октября состоятся выступления ключевых отраслевых экспертов.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, с каждым годом растет количество мероприятий, организованных в рамках РЭФ. По традиции форум включает программу Молодежного дня, участниками которой становятся российские студенты и экоактивисты из всех регионов. В рамках не менее насыщенной деловой программы состоится подведение итогов за пятилетний период действия реформы обращения с отходами. Эксперты проведут обсуждение задач на следующие пять лет. Крупнейшее отраслевое мероприятие в сфере обращения с ТКО стартует уже через четыре дня. На форуме встретятся представители предпринимательского сообщества и госорганов, а также общественные деятели. Все они преследуют общую цель — заниматься развитием комплексной системы обращения с отходами и построением экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.

7 октября в рамках Молодежного дня состоятся лекции, воркшопы и сессии, посвященные экологическому активизму, проектной работе и созданию экологических центров. В этот день активисты собираются установить рекорд России, составив самую большую карту из пластиковых крышечек, на которой будут отмечены регионы-аутсайдеры в строительстве инфраструктуры по переработке ТКО. Таким образом волонтеры попытаются привлечь внимание к проблемам экологии и побудить отстающие субъекты повысить темпы создания соответствующих мощностей.

8 октября состоится пленарное заседание, посвященное пятилетию реформы обращения с отходами. Его участниками станут зампредседателя Правительства России Дмитрий Патрушев, генеральный директор РЭО Денис Буцаев и другие ведущие спикеры отрасли.

Сессии на темы расширенной ответственности производителей (РОП), инвестиций, цифровизации, территориальных схем, экомониторинга, работы региональных операторов и другие состоятся 8 и 9 октября.

В роли организаторов РЭФ-2024 выступают Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии России.

#Общество
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