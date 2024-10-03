Рожден летать, но не обязан: самолет заметили на трассе в Приморье — видео

Тягач, перевозивший самолет, попал на видео в Приморском крае

Сюжет Дорога

Оказывается, самолеты можно увидеть не только в небе, но и на дорогах Приморского края. Правда передвигаются они не на «своих двоих», а с комфортом и ветерком.

Чего только не встретишь на дорогах региона. В краевой столице в объектив очевидцев попадал дерзкий «бэтмобиль». А на федеральных трассах внимание привлекали микроавтобусы, загруженные «под жвак». «Дерзкий и мощный»: невероятный «бэтмобиль» разъезжает по Владивостоку — видео Узнать подробнее На сей раз приморцев заинтересовала удивительная транспортировка, — тягач перевозил целый самолет. В новых медиа шутят, что воздушное судно решило преодолеть расстояние на «такси». Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самолет низко пролетел над центром дальневосточной столицы. Такое происшествие удивило местное население.