Рожден летать, но не обязан: самолет заметили на трассе в Приморье — видео

Posted 3 октября, 04:01
Published 3 октября, 04:01
Modified 3 октября, 04:04
Updated 3 октября, 04:04
Чего только не встретишь на дорогах региона. В краевой столице в объектив очевидцев попадал дерзкий «бэтмобиль». А на федеральных трассах внимание привлекали микроавтобусы, загруженные «под жвак».
На сей раз приморцев заинтересовала удивительная транспортировка, — тягач перевозил целый самолет. В новых медиа шутят, что воздушное судно решило преодолеть расстояние на «такси».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самолет низко пролетел над центром дальневосточной столицы. Такое происшествие удивило местное население.
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