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Posted 3 октября, 04:01

Published 3 октября, 04:01

Modified 3 октября, 04:04

Updated 3 октября, 04:04

Тягач, перевозивший самолет, попал на видео в Приморском крае

Рожден летать, но не обязан: самолет заметили на трассе в Приморье — видео

3 октября 2024, 04:01
Фото: vostokmedia.com

Тягач, перевозивший самолет, попал на видео в Приморском крае

Сюжет
Дорога
Оказывается, самолеты можно увидеть не только в небе, но и на дорогах Приморского края. Правда передвигаются они не на «своих двоих», а с комфортом и ветерком.

Чего только не встретишь на дорогах региона. В краевой столице в объектив очевидцев попадал дерзкий «бэтмобиль». А на федеральных трассах внимание привлекали микроавтобусы, загруженные «под жвак».

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На сей раз приморцев заинтересовала удивительная транспортировка, — тягач перевозил целый самолет. В новых медиа шутят, что воздушное судно решило преодолеть расстояние на «такси».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самолет низко пролетел над центром дальневосточной столицы. Такое происшествие удивило местное население.

#Новости#Общество#Видео#Дорога#Владивосток#Происшествие#Самолет#Трасса#Приморский край#Приморье
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