У друзей — большая беда: театральные круги Приморья сочувствуют коллегам Хабаровска

Posted 3 октября, 03:31
Published 3 октября, 03:31
Modified 3 октября, 04:46
Updated 3 октября, 04:46
Хабаровский музыкальный театр не раз и не два бывал во Владивостоке с гастролями, которые проходили на сцене академического театра имени Горького. В последний раз они состоялись четыре года назад — летом 2020-го.
Показательно, что во Владивосток коллектив музыкального театра всегда привозил лучшие постановки, приезжал оркестр, труппа практически в полном составе. Всегда гастроли проходили при аншлаге. У хабаровских артистов в нашем городе немало поклонников, владивостокцы прекрасно помнят такие спектакли театра, как «Севастопольский вальс» (12+), например, или «Свадьба в Малиновке» (12+), «Летучая мышь» (12+), «Весёлая вдова» (12+).
Много лет Хабаровский театр музыкальной комедии (ставший впоследствии музыкальным театром) возглавлял Юлий Гриншпун, заслуженный деятель искусств России. Он тесно сотрудничал с театром имени Горького, не раз ставил спектакли во Владивостоке. Театралы наверняка помнят его постановку «Мафиози» (12+).
Да и наш академический театр имени Горького не раз бывал с гастролями в Хабаровске и работал именно на сцене музыкального театра.
Известие о пожаре потрясло театральную интеллигенцию Владивостока.
«Случившееся ужасно. Невозможно! Мы столько раз гастролировали в этом прекрасном театре. Совместно выпускали спектакль. Какие там работают мастера цехов! Наши сердца плачут», — прокомментировала случившееся Яна Мялк, председатель Приморского отделения Союза театральных деятелей России.
«Это страшная беда, врагу не пожелаешь. Даже представить не могу, что испытывают сейчас коллеги в Хабаровске, душа болит. Я звонила артистам в Хабаровск, они рыдают от горя», — сказала искусствовед, театральный критик Нина Шульгина.
«Только одно хоть чуточку утешает — что нет жертв, — сказал композитор, много лет работавший в театре ТОФ, член СТД РФ Владимир Синенко. — Но как подумаешь, что здание разрушено, утрачен весь рабочий материал — костюмы, декорации, партитуры… Это трагедия!».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что появились кадры с места серьезного пожара в Хабаровске.
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