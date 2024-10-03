vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 07:42

Published 3 октября, 07:42

Modified 3 октября, 07:44

Updated 3 октября, 07:44

Удар не пощадит никого: мощная магнитная буря грядет в Приморье

Удар не пощадит никого: мощная магнитная буря грядет в Приморье

3 октября 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Мощная магнитная буря начнется в Приморье уже через несколько часов и продлится двое суток. Метеозависимым следует быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям.

Уже в ночь на пятницу в Приморье будет ощущаться влияние магнитной бури.

Вечером по московскому времени начнется очень сильное магнитное возмущение, которое будет длиться два дня. В Приморье это время выпадет на ночь с четверга на пятницу.

Фото: xras.ru

Людям, чувствительным к изменениям погоды, следует приготовиться. По метеозависимым буря ударит особенно сильно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной вспышке на солнце, которая спровоцирует невероятно сильную магнитную бурю.

Боль для жителей Приморья: экстремальная вспышка спровоцирует мощную магнитную бурю?
Узнать подробнее
Читайте также:
Заморозки ударили по Приморью — фотоПугающие волосатые гады могут забраться в тело? Странная находка из Приморья — видеоНа волне: Владивосток собрал на форум активную молодежь со всей России
Читайте также:
«Люди в худи» или как семейный бизнес развивают в ПриморьеТрусы или куртка? Пока одни утепляются, другие продолжают загорать в Приморье — видеоПрикасаясь к божественной благодати: Владивосток стал духовным форпостом в ДФО
#Новости#Общество#Россия#Погода#Приморский край#Приморье#Метеозависимость#Магнитная буря
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика