Удар не пощадит никого: мощная магнитная буря грядет в Приморье

Posted 3 октября, 07:42
Published 3 октября, 07:42
Modified 3 октября, 07:44
Updated 3 октября, 07:44
Уже в ночь на пятницу в Приморье будет ощущаться влияние магнитной бури.
Вечером по московскому времени начнется очень сильное магнитное возмущение, которое будет длиться два дня. В Приморье это время выпадет на ночь с четверга на пятницу.
Людям, чувствительным к изменениям погоды, следует приготовиться. По метеозависимым буря ударит особенно сильно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной вспышке на солнце, которая спровоцирует невероятно сильную магнитную бурю.
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