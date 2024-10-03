В ТОП лучших: работу правительства Сахалина по газификации высоко оценили эксперты

Posted 3 октября, 06:23
Published 3 октября, 06:23
Modified 3 октября, 06:25
Updated 3 октября, 06:25
Всего по состоянию на 1 октября к системе газоснабжения было подключено 916 абонентов, и еще 450 домовладений находятся на высокой степени готовности. Об этом в рамках 28-го Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина» на сессии «Газификация и развитие альтернативных топливных решений на Дальнем Востоке» сообщил министр энергетики Сахалинской области Дмитрий Куварин. Он отметил, что инициатором этой масштабной программы стал губернатор региона Валерий Лимаренко, и за годы ее действия области удалось достичь высоких результатов — с начала действия программы уже пять тысяч человек подключены к газу.
Глава министерства отметил, что основная задача правительства региона — сделать процесс перехода на газ максимально быстрым и комфортным, и для этого создаются все необходимые условия. И это красноречиво показывают российские рейтинги — островной регион входит в пятерку лучших по реализации программы газификации.
«Сегодня в Сахалинской области действуют беспрецедентные меры поддержки: по поручению губернатора Валерия Лимаренко жителям компенсируют до 180 тысяч рублей на строительство сетей внутри границ земельного участка, кроме того, от 30 до 60 тысяч рублей выплачивает муниципалитет за покупку непосредственно газового оборудования. По мерам поддержки наш регион входит в топ-5 в России. Большинство затрат жителей перекрываются, средств хватает, чтобы построить систему от дома до основного газопровода», — подчеркнул Дмитрий Куварин.
Участники сессии по газификации высоко оценили те темпы, с которыми процесс газификации идет в Сахалинской области. Было отмечено, что островной регион обладает уникальными условиями для развития добычи, разработки и экспорта различных видов топлива. Эксперты высоко оценили развитие отрасли в регионе, а также отметили беспрецедентные меры поддержки, которые позволяют проводить масштабную газификацию и перевод транспорта и объектов инфраструктуры на альтернативное топливо.
Представители компании «Сахалинская энергия» обратили внимание на то, что в регионе созданы достаточные запасы топлива, чтобы обеспечить нефте- и газопотребление. Начальник отдела по коммерческому развитию и конъюнктуре рынка Андрей Смирнов уточнил, что ежегодный общий объем поставок потребителям Сахалинской области от компании достиг 150 миллионов кубических метров. Всего с начала программы газификации компания поставила более 15 миллиардов кубометров газа.
Обсудили и процесс перевода транспорта на газомоторное топливо. Сегодня на Сахалине действуют уже шесть станций технического обслуживания (СТО), которые переводят автотранспорт на газомоторное топливо. При этом для жителей острова предусмотрена компенсация до 150 тысяч рублей за переоборудование транспорта и 50-процентная льгота на транспортный налог. Для удобства участие собственников автотранспорта в получении компенсации максимально снижено: все, что необходимо — это приехать в СТО, где в течение 3-4 дней производят все необходимые модификации.
Планируется развитие сети газозаправочных станций, которые будут обеспечивать передвижение транспорта по всей протяженности федеральных автодорог области — от Корсакова до Охи. Для этого предстоит построить еще три АГНКС и восемь ПАГЗ. Глава же компании «Транспорт на альтернативном топливе» Александр Тавдидишвили предложил пойти еще дальше, и создать в регионе сеть многотопливных заправочных станций.
«Есть необходимость развития заправочной инфраструктуры. На Сахалине мы видим большой спрос на газовые заправки. Конечно, во многом это благодаря уникальным мерам поддержки. И, в связи с этим, мы предлагаем запустить проект по реализации многотопливной заправочной инфраструктуры. Есть ряд юридических и законодательных сложностей, но это поможет существенно продвинуться в использовании разных видов топлива, и станет еще одним хорошим фундаментом для поддержки энергетики в регионе на высоком уровне», — подчеркнул он.
В реализации такой масштабной программы важным является и развитие морской портовой инфраструктуры, которая позволит транспортировать СПГ не только за рубеж, но и по всему Дальнему Востоку. Генеральный директор АО «Газпром промгаз» Николай Сторонский подчеркнул, что компания видит большие перспективы расширения использования СПГ в Тихоокеанском регионе. Потенциал потребления СПГ в год составит ориентировочно 2,3 миллиона тонн. Он озвучил планы по автономной газификации Курильских островов, где предлагается создать энергоцентр в составе двух газодизельных установок на островах Кунашир и Шикотан. Это поможет решить вопрос газификации отдаленных районов.
«Не во всех жилых районах у нас есть возможность провести газ с помощью трубопровода, и поэтому встает проблема автономной газификации. В этой связи мы видим большие перспективы по модернизации Корсаковского и Поронайского портов для транспортировки нефти и газа в Дальневосточном регионе», — отметил Николай Сторонский.
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