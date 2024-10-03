В ТОП лучших: работу правительства Сахалина по газификации высоко оценили эксперты

Всего по состоянию на 1 октября к системе газоснабжения было подключено 916 абонентов, и еще 450 домовладений находятся на высокой степени готовности. Об этом в рамках 28-го Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина» на сессии «Газификация и развитие альтернативных топливных решений на Дальнем Востоке» сообщил министр энергетики Сахалинской области Дмитрий Куварин. Он отметил, что инициатором этой масштабной программы стал губернатор региона Валерий Лимаренко, и за годы ее действия области удалось достичь высоких результатов — с начала действия программы уже пять тысяч человек подключены к газу.