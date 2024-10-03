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Posted 3 октября, 06:26

Published 3 октября, 06:26

Modified 3 октября, 06:28

Updated 3 октября, 06:28

Заморозки ударили по Приморью — фото

Заморозки ударили по Приморью — фото

3 октября 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Приморский край ощутил дыхание глубокой осени. Судя по кадрам, в некоторых муниципалитетах региона население затапливает печи и готовится к зимним морозам.

Минувшая ночь выдалась весьма морозной в крае. Приморцы сообщают, что лютые заморозки нагрянули в северные районы. В Дальнегорске столбики термометров показали -2 градуса утром. Машины покрыла ледяная «пленка».

Фото: vostokmedia.com

Обстановка в Горнореченске аналогичная. В начале дня город покрыла изморось.

«Смотрю на видео и хочется печь затопить», — написала изумленная жительница дальневосточной столицы.
Видео: Изображение Midjourney.

Стоит отметить, что -2 градуса — это не самый минимальный показатель, который зафиксировали в регионе. В некоторых муниципалитетах температура воздуха упала до -6 по Цельсию. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что теплая погода и высокие температуры вернутся в Приморский край.

Из лютого холода в бабье лето: более 20 градусов тепла ожидается в Приморье
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