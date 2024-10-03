Заморозки ударили по Приморью — фото

Стоит отметить, что -2 градуса — это не самый минимальный показатель, который зафиксировали в регионе. В некоторых муниципалитетах температура воздуха упала до -6 по Цельсию. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что теплая погода и высокие температуры вернутся в Приморский край.