Заморозки ударили по Приморью — фото

Posted 3 октября, 06:26
Published 3 октября, 06:26
Modified 3 октября, 06:28
Updated 3 октября, 06:28
Минувшая ночь выдалась весьма морозной в крае. Приморцы сообщают, что лютые заморозки нагрянули в северные районы. В Дальнегорске столбики термометров показали -2 градуса утром. Машины покрыла ледяная «пленка».
Обстановка в Горнореченске аналогичная. В начале дня город покрыла изморось.
«Смотрю на видео и хочется печь затопить», — написала изумленная жительница дальневосточной столицы.
Стоит отметить, что -2 градуса — это не самый минимальный показатель, который зафиксировали в регионе. В некоторых муниципалитетах температура воздуха упала до -6 по Цельсию. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что теплая погода и высокие температуры вернутся в Приморский край.
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