Заводчане из Уссурийска борются за спасение предприятия

«В последние годы Воздвиженка начала оживать, и завод дал работу не одному десятку людей, а теперь перед нами перспектива остаться без работы…. Особенно стыдно перед теми, кто из нашего коллектива отправился в зону СВО. Они защищают там нас, а тут, в мирное время на мирной земле не смогли отстоять родное производство», — пишут заводчане в открытом письме.