Заводчане из Уссурийска борются за спасение предприятия

Posted 3 октября, 03:56
Published 3 октября, 03:56
Modified 3 октября, 03:58
Updated 3 октября, 03:58
Формальным основанием для остановки производства, обеспечивающего асфальтом как саму Воздвиженку, так и все дороги и мосты в радиусе 100 километров, стало нарушение экологических норм. Но коллектив уверен, что их завод не только полезен для Уссурийского района, но и полностью безопасен.
Добиваться правды они намерены до конца — уже подали апелляционную жалобу в суд и при необходимости готовы дойти до руководства Приморского края, ранее поддержавшего создание предприятия.
А еще сотрудники завода впервые заявили о своей позиции публично, разослав коллективное обращение в редакции приморских СМИ. «Восток Медиа» разбирается в ситуации.
«Хотели развивать село, помогать стране»
Впервые о строительстве асфальто-бетонного завода в Воздвиженке заговорили в 2022 году. Несмотря на это, некоторые жители Воздвиженки опасались, что столкнутся с загрязнением воздуха и шумом. Для того, чтобы развеять все опасения, в марте 2023 года с ними встретились руководители предприятия.
Воздвиженцам рассказали, что на производстве применяется технология электрического нагрева, исключающая прямой огонь и дым. На заводе установлено современное оборудование корейского производства, и работающие с ним люди уверены в его безопасности.
«Работаю с самого начала монтажа завода, знаю его устройство как никто другой, более технологичного и экологичного производства я не видел. Система очистки пыле-газоуловителя автоматически обеспечивает фильтрацию воздуха. Мы сами здесь трудимся, регулярно проходим диспансеризацию и медосмотры, всем довольны», — рассказал «Восток Медиа» слесарь Андрей Бридюк.
О том, как мартовская встреча повлияла на мнение воздвиженцев, можно судить по итогам общественных слушаний, прошедших в селе 15 июня. Тогда жители села должны были принять решение о смене функциональной зоны (то есть разрешенного вида деятельности) участка, принадлежащего предприятию — ранее на нем планировалось строить АЗС.
Те слушания можно назвать голосованием о судьбе завода — на них «Строймост-ДВ» представил документы, подтверждающие безопасность будущего предприятия и законность его строительства, в том числе экспертизы и положительное заключение Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае, а также согласованный проект санитарно-защитной зоны.
Большинством голосов жители села поддержали смену функциональной зоны и размещение завода.
«Жители голосовали за изменение зоны, поскольку верили в развитие села и что завод позволит развивать село и край, получить новые рабочие места, помогать стране», — пишут сотрудники предприятия в апелляционной жалобе.
За правду готовы бороться до конца
Многих воздвиженцев действительно привлекла возможность работать в родном селе, делать важное дело и при этом получать конкурентную зарплату. За неполный год работы на заводе сформировался крепкий и дружный коллектив — сегодня команда вместе отстаивает право на труд.
«Долгое время искал работу на производстве в Уссурийском округе, а нашел рядом с домом. Односельчане стоят в очереди на трудоустройство. Своей работой доволен, поднимаем экономику края», — говорит варщик битума Александр Лобуцкий.
Но начинать коллективу пришлось совсем не с должностных обязанностей. Буквально за два дня до слушаний на заводе случился пожар, в результате которого полностью выгорел пункт управления предприятием.
Первые же экспертизы показали — поджог. Неизвестный злоумышленник (или злоумышленники?) бросили в контейнер бутылку с зажигательной смесью.
«Еще не начавшее работу производство было сожжено. Вряд ли эту организованную акцию „провернули“ рассерженные жители. Да и были ли они? Большой вопрос. Тем не менее, завод в прямом смысле слова восстал из пепла и производит качественный, нужный продукт для нашего края — асфальт», — отмечают сотрудники в обращении.
Почти год завод работал штатно и без конфликтов с сельчанами. Многим из них он, напротив, дал работу и возможность улучшить условия жизни. Так, рабочий Максим Шепель рассказывает, что после трудоустройства на завод смог взять ипотеку и начать строительство дома. И признается — не знает, что делать, если завод закроют.
Для большинства его коллег потеря работы на асфальте-бетонном заводе также означает и потерю значительной части доходов семьи. Возможности платить по кредитам, содержать детей.
«В последние годы Воздвиженка начала оживать, и завод дал работу не одному десятку людей, а теперь перед нами перспектива остаться без работы…. Особенно стыдно перед теми, кто из нашего коллектива отправился в зону СВО. Они защищают там нас, а тут, в мирное время на мирной земле не смогли отстоять родное производство», — пишут заводчане в открытом письме.
Обидно и то, что с односельчанами действительно удалось найти общий язык, добавляют они. Иск о временном прекращении работы завода не был коллективным — истцов было всего трое. Это вызывает у команды предприятия подозрения, что здесь не обошлось без вмешательства конкурентов — особенно учитывая недавний поджог.
Тем не менее, они верят, что после апелляционной жалобы суд учтет все детали этого дела и разберется в ситуации. Сейчас приостановка производства по формальным основаниям будет означать его полное закрытие — для выполнения всех предписаний необходимо провести ряд расчетов, что невозможно сделать вне производственного процесса.
Поэтому сотрудники асфальто-бетонного завода «Строймост ДВ» настроены доказать свою правоту — и уверены, что смогут этого добиться.
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