Золотая икра и гребешок в глазури: изыски рыбного рынка в Приморском крае — видео

Posted 3 октября, 05:58
Published 3 октября, 05:58
Modified 3 октября, 06:00
Updated 3 октября, 06:00
Цены на красную икру и рыбу лососевых пород продолжают поражать жителей Приморья. На одном из рыбных рынков заметили икру, стоимость которой превышает тысячу рублей за килограмм.
На ценниках указана стоимость за 100 граммов: видимо, в таких объемах покупатели берут товар охотнее.
Еще одна интересная находка — гребешок в ледяной глазури.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, из-за чего могут расти цены на красную икру.
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