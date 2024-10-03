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Posted 3 октября, 05:58

Published 3 октября, 05:58

Modified 3 октября, 06:00

Updated 3 октября, 06:00

Золотая икра и гребешок в глазури: изыски рыбного рынка в Приморском крае — видео

Золотая икра и гребешок в глазури: изыски рыбного рынка в Приморском крае — видео

3 октября 2024, 05:58
Фото: 1MI
Сюжет
Продукты питания
Цены на икру, красную рыбу и другие деликатесы на рыбном рынке удивили жителей Приморья. За тысячу рублей уже можно купить всего несколько ложек икры.

Цены на красную икру и рыбу лососевых пород продолжают поражать жителей Приморья. На одном из рыбных рынков заметили икру, стоимость которой превышает тысячу рублей за килограмм.

На ценниках указана стоимость за 100 граммов: видимо, в таких объемах покупатели берут товар охотнее.

Еще одна интересная находка — гребешок в ледяной глазури.

Видео: vdk_tiger_vladivostok.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, из-за чего могут расти цены на красную икру.

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