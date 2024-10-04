Благодаря поддержке правительства Сахалина будет открыт новый образовательный центр

Posted 4 октября, 04:12
Published 4 октября, 04:12
Modified 4 октября, 04:14
Updated 4 октября, 04:14
В рамках сессии «Локализация сервисов и технологий. Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк» участники форума обсуждали вопросы импортозамещения и независимости от недружественных стран, а также затронули тему профессиональной подготовки кадров. В дискуссии приняли участие представители крупных предприятий, оказывающих сервисные услуги операторам нефтегазовых проектов.
Ранее на пленарном заседании форума губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко особо подчеркнул, что нефтегазовая отрасль взяла высокий темп развития в островном регионе, и обозначил несколько ключевых проектов, реализация которых вывела отрасль на принципиально новый качественный уровень. Все это стало возможным благодаря господдержке российских нефтегазовых компаний, а также инициативам, которые внедряет в своей работе правительство Сахалина.
Одной из важнейших задач губернатор Лимаренко назвал подготовку профессиональных кадров для отрасли, и для достижения поставленных целей региональное правительство запускает целый ряд образовательных проектов и вплотную занимается развитием системы профессионального образования. Еще одним результатом этой работы стал запуск нового учебного центра на базе нефтегазового индустриального парка.
О новом проекте сообщил президент ООО «Сервисная Компания ИНТРА» Александр Шилов. Он отметил, что студенты будут получать компетенции для оказания сервисных услуг нефтегазовым компаниям.
«Наш основной заказчик на Сахалине — компания „Сахалинская энергия“, поэтому мы связываем себя с Сахалином надолго. Мы хотим развивать кадровый потенциал, как делаем это по всей России. Наша компания имеет лицензию Минобрнауки и свой технический университет. На Сахалине мы будем создавать свой учебный центр, вероятно, в рамках программы инженерной школы, которая создана на базе СахГУ. Наша задача — с нуля готовить свой персонал. Мы будем делать гранты, премии для перспективных молодых людей. В нашей программе будут участвовать студенты с 3-4 курсов. Им будет гарантировано трудоустройство. Мы хотим, чтобы здесь, на сахалинской земле вырастали свои высокопрофессиональные кадры, — рассказал Александр Шилов.
Стоит отметить, что группа компаний «ИНТРА» является российской сервисной компанией международного уровня, которая смогла добиться технологической независимости от импорта.
Напомним, на 30 сессиях 28-го Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина», который проходит в Южно-Сахалинске со 2 по 4 октября, будет представлено более 200 докладов на актуальные темы нефтеегазовой отрасли. В этот раз он собрал участников, представляющих более 130 российских компаний — более 900 представителей бизнеса, власти и общественности. Среди участников — губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, советник посольства Китая в РФ Гао Шисянь, первый вице-президент «Газпромбанка» Владимир Бусько, а также ученые, руководители крупнейших нефтегазовых компаний России и профильные чиновники. Форум впервые принимает на своих площадках всех желающих. Для гостей подготовлены интересные мероприятия, а для участников — представителей российских компаний — обширная деловая программа.
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