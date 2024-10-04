Благодаря поддержке правительства Сахалина будет открыт новый образовательный центр

Напомним, на 30 сессиях 28-го Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина», который проходит в Южно-Сахалинске со 2 по 4 октября, будет представлено более 200 докладов на актуальные темы нефтеегазовой отрасли. В этот раз он собрал участников, представляющих более 130 российских компаний — более 900 представителей бизнеса, власти и общественности. Среди участников — губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, советник посольства Китая в РФ Гао Шисянь, первый вице-президент «Газпромбанка» Владимир Бусько, а также ученые, руководители крупнейших нефтегазовых компаний России и профильные чиновники. Форум впервые принимает на своих площадках всех желающих. Для гостей подготовлены интересные мероприятия, а для участников — представителей российских компаний — обширная деловая программа.