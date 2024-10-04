Демешин о музтеатре: Мы всё восстановим, чего бы нам это ни стоило!

По словам Дмитрия Демешина, произошедшая трагедия вызывает много вопросов, ответить на которые предстоит следственным органам оперативным службам. Губернатор прямо и открыто озвучил самые острые из этих вопросов на заседании оперштаба. Он сообщил, что, по предварительной информации, строители оказались мигрантами, пятеро из них находились на территории РФ незаконно, в отношении двоих ранее были приняты судебные решения, обязывающие покинуть территорию страны. Остальные трое не имели права осуществлять трудовую деятельность на территории края.