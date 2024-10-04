Демешин о музтеатре: Мы всё восстановим, чего бы нам это ни стоило!

Posted 4 октября, 07:11
Published 4 октября, 07:11
Modified 4 октября, 07:13
Updated 4 октября, 07:13
Пожар в здании музтеатра вспыхнул утром 3 октября. Несмотря на оперативную реакцию пожарных, локализовать огонь удалось лишь через три часа — к тому моменту площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. Огонь уничтожил обшивку здания, произошло частичное обрушение внутренних конструкций и кровли, рухнула наружная стена. В тушении было задействовано 50 человек личного состава и 11 единиц техники, в том числе высотной. Работа огнеборцев осложнялась высокой пожарной нагрузкой и большим количеством горючих материалов и предметов интерьера.
Оперативный штаб по ликвидации пожара возглавил лично губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, который с самого утра находился на месте ЧП.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил противопожарной безопасности при проведении ремонта кровли.
— Сегодня произошла катастрофа — по сути уничтожено одно из достояний Хабаровского края — здание краевого музыкального театра. Это знаковый объект для наших жителей. Сейчас первоочередная задача — завершить работы по тушению пожара. Размер ущерба нам еще предстоит установить, однако, по предварительным данным, если все же здание придется сносить и строить заново — это будет существенная составляющая бюджета края, — подчеркнул губернатор.
Как стало известно сегодня, 4 октября, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара. На допрос к следователю были доставлены руководители фирмы-подрядчика и восемь сотрудников, которые работали на объекте.
По словам Дмитрия Демешина, произошедшая трагедия вызывает много вопросов, ответить на которые предстоит следственным органам оперативным службам. Губернатор прямо и открыто озвучил самые острые из этих вопросов на заседании оперштаба. Он сообщил, что, по предварительной информации, строители оказались мигрантами, пятеро из них находились на территории РФ незаконно, в отношении двоих ранее были приняты судебные решения, обязывающие покинуть территорию страны. Остальные трое не имели права осуществлять трудовую деятельность на территории края.
— Где реализация квот? Где работа миграционных служб? Несмотря на заключённые подрядчиком со сторонней организацией договор технического надзора, строительного контроля, я попрошу следствие детально разобраться, как проводились контрольные мероприятия и проводились ли они вообще, — заявил Дмитрий Демешин.
Также губернатор отметил, что в июле в здании Краевого музыкального театра проводились учения МЧС, которые прошли успешно. Однако по факту спасатели оказались не готовы к произошедшему. В том числе, есть вопросы к тому, какая категория пожарной опасности объекта была установлена, к принятым по тушению пожара мерам.
Что касается дальнейшей судьбы театра, то краевые власти намерены сделать всё, чтобы сохранить коллектив и восстановить здание.
— Мы потеряли здание. Бюджет потерял государственные деньги, и, конечно, мы обречены на то, чтобы восстанавливать музыкальный театр в этом месте. Это огромные средства, но мы несём ответственность перед нашими людьми, перед горожанами за то, что произошло сегодня, — подчеркнул губернатор.
Дмитрий Демешин поставил задачу исполняющему обязанности министра культуры края Дмитрию Кузнецову сегодня же определить, где будет теперь размещаться коллектив музтеатра.
— Обязательно вы должны сохранить труппу и определить, куда поместим наших артистов. Чтобы мы ни на день не останавливали работу культурной программы, культурную жизнь города Хабаровска! — поручил глава региона.
Дмитрий Демешин также поблагодарил жителей края и страны, которые откликнулись на беду и присылают слова поддержки.
— Театры страны шлют телеграммы с приглашением нашей труппы провести выездные спектакли, со словами поддержки. Большая благодарность всем людям на самых разных концах страны, которые откликнулись на нашу беду, — сказал Дмитрий Демешин.
После заседания оперштаба глава региона снова выехал на место ЧП, где ещё продолжались работы по тушению пожара — в разных точках здания то и дело вспыхивал огонь. Пожарные проливали здание всю ночь, оберегая от возгорания уцелевшее имущество театра в сохранившейся части основного здания. Сотрудники полиции организовали круглосуточное дежурство, здание театра взято в оцепление. ГАИ были приняты меры по ограничению движения транспорта на прилегающих улицах, чтобы обеспечить подъезд спецтехники к месту тушения пожара.
После полной ликвидации огня и разбора завалов службы приступят к диагностике несущих конструкций для оценки их жизнеспособности.
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