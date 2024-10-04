vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 03:48

Published 4 октября, 03:48

Modified 4 октября, 03:52

Updated 4 октября, 03:52

Бетонные блоки высыпались из кузова грузовика в Приморском крае

«Еще один грузовик-убийца?»: большегруз разбросал бетонные блоки на ходу в Приморье

4 октября 2024, 03:48
Фото: 1MI

Бетонные блоки высыпались из кузова грузовика в Приморском крае

Сюжет
Пробка
Грузовик раскидал бетонные блоки из кузова, создавая препятствия для других участников движения. Из-за этого во Владивостоке собралась серьезная пробка.

Объездную трассу в районе Фадеева во Владивостоке забросало бетонными блоками. Их случайно потерял проезжавший мимо грузовик, они выпали из кузова. Очевидцы поделились видео, кадры появились в сети.

Видео: dps.control.

На месте собралась пробка, автомобилисты объезжали бетонные блоки и остановившиеся машины. Грузовик и легковушка стояли по разные стороны обочины с включенными «аварийками». О пострадавших не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с мопедистками, которые пострадали из-за переворота.

Две девушки перевернулись на мопеде и переломали себе руки и ноги в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Из Владивостока хода нет: два ДТП усложняют путь к популярным пляжам Приморья — видео«Перебитый паровозик»: подробности жуткой аварии в пригороде Владивостока — видеоОдна маленькая авария парализовала главную улицу Владивостока — фото
#Новости#Видео#Владивосток#Пробка#Бетон#Приморский край#ДТП#Авария#Приморье#Объездная трасса#Происшествия#Грузовик#Дорожное происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика