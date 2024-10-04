«Еще один грузовик-убийца?»: большегруз разбросал бетонные блоки на ходу в Приморье

Posted 4 октября, 03:48
Published 4 октября, 03:48
Modified 4 октября, 03:52
Updated 4 октября, 03:52
Объездную трассу в районе Фадеева во Владивостоке забросало бетонными блоками. Их случайно потерял проезжавший мимо грузовик, они выпали из кузова. Очевидцы поделились видео, кадры появились в сети.
На месте собралась пробка, автомобилисты объезжали бетонные блоки и остановившиеся машины. Грузовик и легковушка стояли по разные стороны обочины с включенными «аварийками». О пострадавших не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с мопедистками, которые пострадали из-за переворота.
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