Ещё одна крупная новостройка в Чите теперь получает тепло от «ТГК-14»

Posted 4 октября, 04:25
Published 4 октября, 04:25
Modified 4 октября, 04:27
Updated 4 октября, 04:27
Для подключения высотного здания к системе централизованного теплоснабжения была построена новая внутриквартальная тепловая сеть длиной 125 метров и реконструировано 85 метров трубопровода с увеличением диаметра. Общая тепловая нагрузка нового объекта составляет 1, 634 Гкал/час.
Многоквартирный жилой дом, в котором 273 квартиры, построен из долговечного и экологичного керамического кирпича. Рядом со зданием предусмотрены детская и спортивная площадки.
Всего в 2024 году ПАО «ТГК-14» планирует подключить к централизованной системе теплоснабжения 44 объекта с общей тепловой нагрузкой 40,3 Гкал/час, что превышает показатели прошлого года почти в три раза.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что темпы строительства в Забайкалье и Бурятии требуют от энергетиков повышенных обязательств. Быстро растет число подключений объектов инфраструктуры, особенно в сегменте строительства жилья. Развиваются и промышленные предприятия. В этой связи возникает дефицит тепловой и электрической энергии, поэтому усилия энергокомпании «ТГК-14» направлены в том числе на увеличение мощности. Сегодня на повестке у энергетиков — крупный инфраструктурный проект: «ТГК-14» строит новый энергоблок на площадке Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Плановый срок сдачи объекта — конец 2028 года.
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