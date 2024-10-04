Ещё одна крупная новостройка в Чите теперь получает тепло от «ТГК-14»

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что темпы строительства в Забайкалье и Бурятии требуют от энергетиков повышенных обязательств. Быстро растет число подключений объектов инфраструктуры, особенно в сегменте строительства жилья. Развиваются и промышленные предприятия. В этой связи возникает дефицит тепловой и электрической энергии, поэтому усилия энергокомпании «ТГК-14» направлены в том числе на увеличение мощности. Сегодня на повестке у энергетиков — крупный инфраструктурный проект: «ТГК-14» строит новый энергоблок на площадке Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Плановый срок сдачи объекта — конец 2028 года.