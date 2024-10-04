Иностранца, который бежал после приставаний к девушке, доставили во Владивосток

Posted 4 октября, 05:55
Published 4 октября, 05:55
Modified 4 октября, 05:57
Updated 4 октября, 05:57
Сотрудники полиции УМВД Приморья перевезли иностранца, пойманного при попытке уехать из страны, во Владивосток.
Подозреваемого в совершении преступления против свободы человека доставили из Новосибирска во Владивосток в сопровождении сотрудников уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю.
Ранее сообщалось, что во время поездки таксист назойливо домогался к женщине-пассажирке. Личность преступника была выявлена. 34-летний иностранец был арестован при попытке покинуть Российскую Федерацию в аэропорту Новосибирска.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина, который не выпускал девушку из машины во Владивостоке, пытался бежать.
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