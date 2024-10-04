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Posted 4 октября, 05:55

Published 4 октября, 05:55

Modified 4 октября, 05:57

Updated 4 октября, 05:57

Иностранца, который бежал после приставаний к девушке, доставили во Владивосток

Иностранца, который бежал после приставаний к девушке, доставили во Владивосток

4 октября 2024, 05:55
Фото: 1MI
Сюжет
Такси
Водитель такси приставал к одной из своих пассажирок во Владивостоке. После того, как девушка обратилась в полицию, он пытался бежать. При попытке покинуть Россию его задержали и доставили во Владивосток сотрудники полиции.

Сотрудники полиции УМВД Приморья перевезли иностранца, пойманного при попытке уехать из страны, во Владивосток.

Подозреваемого в совершении преступления против свободы человека доставили из Новосибирска во Владивосток в сопровождении сотрудников уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что во время поездки таксист назойливо домогался к женщине-пассажирке. Личность преступника была выявлена. 34-летний иностранец был арестован при попытке покинуть Российскую Федерацию в аэропорту Новосибирска.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина, который не выпускал девушку из машины во Владивостоке, пытался бежать.

Таксист, который не выпускал девушку из машины во Владивостоке, пытался бежать
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