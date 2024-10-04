Каково быть «старородящей» в Приморье — рассказывает 38-летняя «беременяшка»

Родить ребенка можно и после 40, считают женщины и врачи Приморья

Сюжет Поддержка семей

«Куда ты в 38 рожать собралась, подумай хорошо!» — такие фразы Анна Белкина, жительница Уссурийска слышала часто. Однако с мнением о том, что в возрасте лучше не думать о материнстве, устоявшемся в современном обществе, она категорически не согласна. И считает, что не нужно ставить себя в рамки.

«Бог дал — надо рожать!» «Каждому своё на роду написано. Кто в 30 лет уже и два и три раза за малышом „сходил“, а кому-то, как мне, в 38 только предстоит познать счастье материнства. Но в любом возрасте, хоть в 40 или 45 или даже в 50 это подарок небес», — уверена Анна Белкина. Конечно, в планах женщины не было так «поздно» становиться матерью, но жизнь сама расставила события по порядку. «В первом браке бог малыша мне не дал, хотя оба были здоровы, и детей хотели. Наверное, это к лучшему, отношения у нас не сложились. А вот во втором браке забеременеть уже и не рассчитывала, получилось как-то само, не планировали особо. И то, что это случилось в 38 я принимаю, как данность. И всем, кто решается или задумывается о рождении малыша в приличном по медицинским меркам возрасте, могу сказать — не слушайте никого, рожайте. Не надо ставить себя в какие-то рамки. Если бог дал, надо рожать!» — сказала в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» женщина. Фото: Пресс-служба Приморского краевого перинатального центра Первый мальчик, но можно еще и девочку Сейчас Анна уже на 39-й неделе беременности, и счастливый момент появления малыша приближается стремительно. Женщина находится под наблюдением врачей в Приморском перинатальном центре во Владивостоке, и сейчас все ее мысли сосредоточены на предстоящих родах и предвкушении, наконец-то увидеть своего долгожданного малыша. Когда врач на втором УЗИ сказал, что у супругов Белкиных родится мальчик — муж Анны пришел в полный восторг, все-таки, как ни крути, а мужчины больше хотят сыновей, но любят больше дочек. Анна, немного заглядывая вперед, говорит — если все нормально будет, то и за дочкой можно будет «сходить». «Беременность проходит хорошо, был, конечно, в начале довольно сильный токсикоз, что меня в больницу положили. Но с нашей современной медициной и этот период прошел неплохо. Женщинам в интересном положении сегодня оказывается не просто весь спектр медицинских услуг, а высококачественных, профессиональных услуг», — говорит будущая мама. Фото: Пресс-служба Приморского краевого перинатального центра Фото: Пресс-служба Приморского краевого перинатального центра Уровень медицины впечатляет Оказавшись в краевом перинатальном центре, Анна была приятно удивлена — здесь не только условия хороши, но и отношение персонала к пациенткам — от руководства и врачей до санитарок и буфетчиц. Женщина отмечает, что с таким уровнем медицины, как сейчас в Приморье, бояться беременности и родов точно не стоит. «Уровень медицины в регионе, конечно, заметно вырос, большие деньги государство, правительство Приморья вкладывает — и оборудование современное, новое, и специалисты высокой квалификации. Это понимаешь, оказавшись на приеме у врача. Я, честно, в восторге! С этой точки зрения рожать вообще не надо бояться — все вовремя проверят, обследуют, необходимые процедуры сделают», — рассказала Анна. Фото: Пресс-служба Приморского краевого перинатального центра Без денег не останешься А еще женщина была поражена, когда стала узнавать, какие же выплаты положены будут ей по беременности и после рождения малыша. Им с мужем, как работающим жителям Приморья многие из действующих пособий будут доступны: материнский капитал на первенца — 630 тысяч рублей;

единовременное пособие при рождении ребенка — 29525 рублей;

пособие по беременности и родам;

выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет;

пособие при рождении первенца — 38058 рублей. Сумма приличная набегает, поэтому Анна Белкина намерена всеми имеющимися возможностями воспользоваться. «Часто слышишь от девчонок, что на ребенка денег нет, поэтому пока рожать не планируют. Но вот посмотришь, сколько разных мер поддержки есть, понимаешь, что мамочка, даже если она одинокая, без денег точно не останется. А если посмотреть дальше, льготная ипотека для молодых семей и специалистов — тут еще и квартирный вопрос решить возможность появляется. Максимальная, конечно, поддержка, забота со стороны правительства региона», — сказала Анна Белкина. Фото: Пресс-служба Приморского краевого перинатального центра Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что по данным Росстата, по состоянию на 4 сентября 2024 года в Приморском крае появилось на свет 7 434 новых приморца, и каждой из семей, в которой родился малыш, новый житель Приморья, положены те или иные выплаты. Правительство региона уделяет большое внимание заботе о приморских семьях с детьми. Эксперты рассказывают, на какие меры поддержки могут рассчитывать новоиспеченные родители. Читайте также: На волне: Владивосток собрал на форум активную молодежь со всей России «Люди в худи» или как семейный бизнес развивают в Приморье Прикасаясь к божественной благодати: Владивосток стал духовным форпостом в ДФО