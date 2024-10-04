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Posted 4 октября, 11:01

Published 4 октября, 11:01

Modified 4 октября, 11:01

Updated 4 октября, 11:01

Картина дня в Приморье: героин в клумбах, малыши в лесу и здоровая акула

Картина дня в Приморье: героин в клумбах, малыши в лесу и здоровая акула

4 октября 2024, 11:01
Фото: 1MI
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Героин в клумбах

В Приморском крае задержан иностранец, прятавший героин в цветниках. После начала расследования полицейские нашли 16 тайников с наркотиками в клумбах.

Цветы смерти: героин прятали в клумбах в Приморье
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Малыши в лесу

Медвежата, которых вырастили из маленьких комочков, вернулись в лес для самостоятельной жизни. В тайге в Приморье им предстоит научиться жить самим.

Трое малышей остались в лесу одни в Приморском крае
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Здоровая акула

Акулу нашли в бухте Окуневой в Приморье. Рыбину выбросило на берег, сообщают очевидцы.

«Здоровая какая»: акулу выбросило на берег в Приморье — видео
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край
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