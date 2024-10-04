Картина дня в Приморье: героин в клумбах, малыши в лесу и здоровая акула

Posted 4 октября, 11:01
Published 4 октября, 11:01
Modified 4 октября, 11:01
Updated 4 октября, 11:01
Героин в клумбах
В Приморском крае задержан иностранец, прятавший героин в цветниках. После начала расследования полицейские нашли 16 тайников с наркотиками в клумбах.
Малыши в лесу
Медвежата, которых вырастили из маленьких комочков, вернулись в лес для самостоятельной жизни. В тайге в Приморье им предстоит научиться жить самим.
Здоровая акула
Акулу нашли в бухте Окуневой в Приморье. Рыбину выбросило на берег, сообщают очевидцы.
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