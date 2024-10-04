На «Авито» появился раздел с использованием геймификации

Posted 4 октября, 05:24
Published 4 октября, 05:24
Modified 4 октября, 05:25
Updated 4 октября, 05:25
— На платформе постоянно появляются новые разделы и расширяется доступный функционал. Геймификационные механики Авито ненавязчиво знакомят с возможностями классифайда, — Виталий Туманов, Директор по продукту для частных пользователей.
Раздел запустился 02 октября для большинства пользователей Авито во всех регионах в тестовом режиме, он доступен как в десктоп-версии, так и в мобильных приложениях на всех платформах. Для 100% аудитории раздел станет доступен в следующем году.
Размер вознаграждения будет зависеть от количества действий, необходимых для успешного выполнения задания. В будущем планируется расширить варианты опций, Авито будет тестировать различные механики для привлечения пользователей.
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