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Posted 4 октября, 05:24

Published 4 октября, 05:24

Modified 4 октября, 05:25

Updated 4 октября, 05:25

На «Авито» появился раздел с использованием геймификации

На «Авито» появился раздел с использованием геймификации

4 октября 2024, 05:24
Фото: Freepik
В личных профилях пользователя появился раздел «Награды за задания» с элементами геймификации. Он включает список обновляемых активностей и варианты поощрений.

— На платформе постоянно появляются новые разделы и расширяется доступный функционал. Геймификационные механики Авито ненавязчиво знакомят с возможностями классифайда, — Виталий Туманов, Директор по продукту для частных пользователей.

Раздел запустился 02 октября для большинства пользователей Авито во всех регионах в тестовом режиме, он доступен как в десктоп-версии, так и в мобильных приложениях на всех платформах. Для 100% аудитории раздел станет доступен в следующем году.

Размер вознаграждения будет зависеть от количества действий, необходимых для успешного выполнения задания. В будущем планируется расширить варианты опций, Авито будет тестировать различные механики для привлечения пользователей.

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