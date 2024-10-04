Пламя охватило 200 квадратов: подробности жуткого пожара в Приморье — видео

Posted 4 октября, 07:25
Published 4 октября, 07:25
Modified 4 октября, 07:29
Updated 4 октября, 07:29
В Уссурийске на Горького случился пожар в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба МЧС Приморья. Огнеборцы прибыли к пятиэтажке за пять минут и локализовали возгорание.
Пламя охватило около 200 квадратных метров. Несмотря на масштабы инцидента, угрозы распространения огня нет. 20 спасателей продолжают тушить пожар. О пострадавших пока не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по словам очевидцев, пламя уничтожило крышу и балконы многоквартирного дома. Свидетели поделились жуткими кадрами с места событий.
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