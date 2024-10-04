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Posted 4 октября, 07:25

Published 4 октября, 07:25

Modified 4 октября, 07:29

Updated 4 октября, 07:29

Пламя охватило 200 квадратов: подробности жуткого пожара в Приморье — видео

Пламя охватило 200 квадратов: подробности жуткого пожара в Приморье — видео

4 октября 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пожар
В Уссурийске вспыхнул дом, — огонь распространился на 200 квадратных метрах. Спасатели рассказали детали происшествия.

В Уссурийске на Горького случился пожар в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба МЧС Приморья. Огнеборцы прибыли к пятиэтажке за пять минут и локализовали возгорание.

Пламя охватило около 200 квадратных метров. Несмотря на масштабы инцидента, угрозы распространения огня нет. 20 спасателей продолжают тушить пожар. О пострадавших пока не сообщается.

Видео: mchs_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по словам очевидцев, пламя уничтожило крышу и балконы многоквартирного дома. Свидетели поделились жуткими кадрами с места событий.

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