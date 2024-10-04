РЭО: Экоактивисты создадут самую масштабную карту России из пластиковых крышек

Posted 4 октября, 11:33
Published 4 октября, 11:33
Modified 4 октября, 11:33
Updated 4 октября, 11:33
На карте будут выделены регионы, где еще не построены объекты для обработки отходов. Такие субъекты отметят крышками красного цвета.
Карту выложат на площадке РЭФ-2024 с целью привлечь внимание к проблемам защиты окружающей среды и стимулирования регионов на создание новых объектов для переработки ТКО. На данный момент в России осталось 14 субъектов, где еще не выполнен план по созданию объектов обращения с ТКО, пишет 56orb.ru.
РЭФ-2024 состоится 7 — 9 октября в Московской области. Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что первый день мероприятия будет ориентирован на молодежную аудиторию. В него войдут интерактивные сессии и шоу. В этом году активисты приняли решение расширить свою деятельность, направленную на привлечение внимания к экологическим проблемам и стимулирование к строительству мощностей по утилизации мусора. Денис Буцаев также напомнил о запуске крупнейшего в стране завода по переработке пластиковых отходов «ЭкоЛайн-Вторпласт» и производства изделий из вторичной гранулы «ЭкоПласт» группы «ЭкоЛайн». Мощность этого объекта составляет 60 000 тонн. Оба комплекса находятся в Подмосковье.
В некоторых регионах активно развивается система по переработке различных видов отходов, включая пластик. Тем не менее 14 субъектов не выполнили план по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Среди них — Еврейская автономная область, Севастополь, Забайкальский край, республики Ингушетия и Карачаево-Черкесия, а также Саратовская, Орловская, Смоленская, Тверская и Омская области. Кроме того, в список отстающих регионов вошли Ульяновская, Свердловская, Астраханская и Воронежская области. По словам Дениса Буцаева, то, что все они будут отмечены красными крышками, будет иметь символическое значение — таким знаком волонтеры пристыдят их.
В России ежегодно образуется около 3,3 миллиона тонн пластиковых отходов, но лишь около 17 процентов из них отправляются на переработку. Мелкие крышки отсортировать не получается, поэтому активисты предложили учитывать это при разработке и проведении экологических проектов.
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