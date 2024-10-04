РЭО: Экоактивисты создадут самую масштабную карту России из пластиковых крышек

РЭФ-2024 состоится 7 — 9 октября в Московской области. Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что первый день мероприятия будет ориентирован на молодежную аудиторию. В него войдут интерактивные сессии и шоу. В этом году активисты приняли решение расширить свою деятельность, направленную на привлечение внимания к экологическим проблемам и стимулирование к строительству мощностей по утилизации мусора. Денис Буцаев также напомнил о запуске крупнейшего в стране завода по переработке пластиковых отходов «ЭкоЛайн-Вторпласт» и производства изделий из вторичной гранулы «ЭкоПласт» группы «ЭкоЛайн». Мощность этого объекта составляет 60 000 тонн. Оба комплекса находятся в Подмосковье.