Смертельная авария случилась на оживленной улице во Владивостоке — фото (18+)

Posted 4 октября, 05:36
Published 4 октября, 05:36
Modified 4 октября, 05:38
Updated 4 октября, 05:38
Серьезное ДТП произошло в районе Русской, 5, во Владивостоке. Водитель большегруза не заметил пешехода.
Грузовик Isuzu двигался задним ходом по тротуару. Водитель собирался подъезхать туда, чтобы разгрузить товар, но не успел остановиться перед пешеходом.
В результате аварии от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась в пригороде Владивостока. Сразу несколько авто столкнулись на проезжей части.
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