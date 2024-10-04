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Posted 4 октября, 05:36

Published 4 октября, 05:36

Modified 4 октября, 05:38

Updated 4 октября, 05:38

Смертельная авария случилась на оживленной улице во Владивостоке — фото (18+)

Смертельная авария случилась на оживленной улице во Владивостоке — фото (18+)

4 октября 2024, 05:36
Фото: 1MI
Сюжет
Происшествие
Во время аварии на улице Русской во Владивостоке, водитель грузовика Isuzu, двигаясь задним ходом по тротуару, сбил пешехода, который погиб на месте.

Серьезное ДТП произошло в районе Русской, 5, во Владивостоке. Водитель большегруза не заметил пешехода.

Грузовик Isuzu двигался задним ходом по тротуару. Водитель собирался подъезхать туда, чтобы разгрузить товар, но не успел остановиться перед пешеходом.

Фото: autogarant_vl

В результате аварии от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась в пригороде Владивостока. Сразу несколько авто столкнулись на проезжей части.

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