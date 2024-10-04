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Posted 4 октября, 04:27

Published 4 октября, 04:27

Modified 4 октября, 04:29

Updated 4 октября, 04:29

Электричества нет в центре Владивостока

Центр Владивостока остался без электричества — адреса и время отключения

4 октября 2024, 04:27
Фото: 1MI

Электричества нет в центре Владивостока

Сюжет
Ремонт
Специалисты ВПЭС занимаются ликвидацией аварии на электросетях, из-за которой несколько улиц в центре Владивостока остались без электричества.

Специалисты энергетической компании исправляют неполадку на электросетях во Владивостоке.

Из-за аварийного отключения без электричества остались несколько жилых домов и общественных учреждений по улицам Адмирала Фокина, Алеутской, Семеновской, Светланской.

Предполагаемое время устранения — 17:30.

Сотрудники «ВПЭС» сообщили, что подобные проблемы решаются как правило за 2-4 часа. Это примерное время возобновления электроснабжения последних потребителей.

Ранее «Восток-Медиа» писало об отключении электричества во Владивостоке.

Несколько улиц остались без электричества во Владивостоке
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