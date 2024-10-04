Цветы смерти: героин прятали в клумбах в Приморье

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили в цветочных клумбах тайники с шестнадцатью пакетами героина. Во время личного досмотра у задержанного был найден пакет с семечками, в котором содержалось еще 10 пакетов с наркотическим веществом, предназначенным для последующей продажи. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — это героин.