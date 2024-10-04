Цветы смерти: героин прятали в клумбах в Приморье

Posted 4 октября, 01:40
Published 4 октября, 01:40
Modified 4 октября, 01:57
Updated 4 октября, 01:57
В Приморье арестовали иностранца, который прятал героин в цветочных клумбах.
Полицейские, патрулировавшие район Вокзальной площади в Уссурийске, получили информацию о подозрительном мужчине, который размещал небольшие пакеты в цветочных клумбах.
Мужчину задержали сотрудники Росгвардии и передали оперативникам отдела по контролю за распространением наркотиков МВД в Уссурийске.
При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили в цветочных клумбах тайники с шестнадцатью пакетами героина. Во время личного досмотра у задержанного был найден пакет с семечками, в котором содержалось еще 10 пакетов с наркотическим веществом, предназначенным для последующей продажи. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — это героин.
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