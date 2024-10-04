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Posted 4 октября, 01:40

Published 4 октября, 01:40

Modified 4 октября, 01:57

Updated 4 октября, 01:57

Закладчика героина задержали в Приморском крае

Цветы смерти: героин прятали в клумбах в Приморье

4 октября 2024, 01:40
Фото: 1MI

Закладчика героина задержали в Приморском крае

Сюжет
Наркотики
В Приморском крае задержан иностранец, прятавший героин в цветниках. После начала расследования полицейские нашли 16 тайников с наркотиками в клумбах.

В Приморье арестовали иностранца, который прятал героин в цветочных клумбах.

Полицейские, патрулировавшие район Вокзальной площади в Уссурийске, получили информацию о подозрительном мужчине, который размещал небольшие пакеты в цветочных клумбах.

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии и передали оперативникам отдела по контролю за распространением наркотиков МВД в Уссурийске.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили в цветочных клумбах тайники с шестнадцатью пакетами героина. Во время личного досмотра у задержанного был найден пакет с семечками, в котором содержалось еще 10 пакетов с наркотическим веществом, предназначенным для последующей продажи. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — это героин.

Ранее «Восток-Медиа» писало о водителе такси, который приставал к пассажирке во Владивостоке.

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