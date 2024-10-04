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Posted 4 октября, 06:38

Published 4 октября, 06:38

Modified 4 октября, 06:40

Updated 4 октября, 06:40

Опубликованы новые данные об аварии со смертельным исходом во Владивостоке

«Убийственные» подробности летального ДТП во Владивостоке

4 октября 2024, 06:38
Фото: 1MI

Опубликованы новые данные об аварии со смертельным исходом во Владивостоке

Сюжет
Трагедия
Во Владивостоке произошло жуткое происшествие, — автомобилист сбил пешехода прямо на тротуаре. Пострадавший погиб. В полиции поделились новой информацией об инциденте.

В районе Второй Речки на Русской около дома №5 случилось дорожное происшествие со смертельным исходом. Водитель грузовика сбил пешехода на тротуаре.

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В официальном telegram-канале МВД рассказали подробности инцидента. Предварительно установлено, 29-летний рулевой грузового авто Isuzu сдавал назад и, не убедившись в безопасности маневра, наехал на 79-летнего мужчину, который шел по тротуару.

По данным полиции, пеший горожанин погиб. Также стало известно, что стаж вождения автомобилиста — один год. К административной ответственности за нарушения ПДД мужчина не привлекался в текущем году.

«По факту автоаварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, приведшие к гибели человека. Назначено проведение ряда исследований», — отметили в пресс-службе МВД.

Приморцы отреагировали на трагичное происшествие.

«Поэтому всегда переживаю, когда вижу грузовики на тротуарах, где ходят дети»;
«Жалко мужчину»;
«Надеюсь, магазины начнут предусматривать специальную парковку для разгрузки»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ДТП в центре Владивостока осложнило движение на перекрестке.

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