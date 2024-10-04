«Убийственные» подробности летального ДТП во Владивостоке

Posted 4 октября, 06:38
Published 4 октября, 06:38
Modified 4 октября, 06:40
Updated 4 октября, 06:40
В районе Второй Речки на Русской около дома №5 случилось дорожное происшествие со смертельным исходом. Водитель грузовика сбил пешехода на тротуаре.
В официальном telegram-канале МВД рассказали подробности инцидента. Предварительно установлено, 29-летний рулевой грузового авто Isuzu сдавал назад и, не убедившись в безопасности маневра, наехал на 79-летнего мужчину, который шел по тротуару.
По данным полиции, пеший горожанин погиб. Также стало известно, что стаж вождения автомобилиста — один год. К административной ответственности за нарушения ПДД мужчина не привлекался в текущем году.
«По факту автоаварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, приведшие к гибели человека. Назначено проведение ряда исследований», — отметили в пресс-службе МВД.
Приморцы отреагировали на трагичное происшествие.
«Поэтому всегда переживаю, когда вижу грузовики на тротуарах, где ходят дети»;
«Жалко мужчину»;
«Надеюсь, магазины начнут предусматривать специальную парковку для разгрузки»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ДТП в центре Владивостока осложнило движение на перекрестке.
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