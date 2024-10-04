vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 08:06

Published 4 октября, 08:06

Modified 4 октября, 08:06

Updated 4 октября, 08:06

Ученые создали полную 3D-модель нейронов взрослой плодовой мухи

Ученые создали полную 3D-модель нейронов взрослой плодовой мухи

4 октября 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney
Международная команда ученых впервые смогла создать полную карту всех нейронов организма взрослого животного. Моделью для исследования послужила плодовая муха дрозофила.

Для разработки карты понадобилось более 100 терабайт данных, что охватывает почти 140 тысяч нейронов и свыше 50 миллионов связей между ними.

Как пишет newkhakasiya.online, это самая тщательно проработанная карта мозга животного. Исследователи получили множество данных о функционировании нейронных сетей мухи, включая обработку информации и управление поведением. Оказалось, что ее мозг имеет нечто общее с человеческим.

Например, мозг плодовой мухи, несмотря на свои скромные размеры, содержит такие же нейромедиаторы, как и у человека: допамин, гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) и ацетилхолин. Они необходимы для передачи сигналов между нейронами и участвуют в процессах обучения и поведения. Также имеются схожие принципы функционирования участков мозга, ответственных за обоняние.

Созданная модель даст ученым возможность изучать сложные нейронные системы. Это позволит, например, обучать насекомое и наблюдать за изменениями нейронных связей. Также можно исследовать нейронные сети у других видов животных, включая млекопитающих.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика