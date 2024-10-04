Ученые создали полную 3D-модель нейронов взрослой плодовой мухи

Например, мозг плодовой мухи, несмотря на свои скромные размеры, содержит такие же нейромедиаторы, как и у человека: допамин, гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) и ацетилхолин. Они необходимы для передачи сигналов между нейронами и участвуют в процессах обучения и поведения. Также имеются схожие принципы функционирования участков мозга, ответственных за обоняние.