Ученые создали полную 3D-модель нейронов взрослой плодовой мухи

Posted 4 октября, 08:06
Published 4 октября, 08:06
Modified 4 октября, 08:06
Updated 4 октября, 08:06
Для разработки карты понадобилось более 100 терабайт данных, что охватывает почти 140 тысяч нейронов и свыше 50 миллионов связей между ними.
Как пишет newkhakasiya.online, это самая тщательно проработанная карта мозга животного. Исследователи получили множество данных о функционировании нейронных сетей мухи, включая обработку информации и управление поведением. Оказалось, что ее мозг имеет нечто общее с человеческим.
Например, мозг плодовой мухи, несмотря на свои скромные размеры, содержит такие же нейромедиаторы, как и у человека: допамин, гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) и ацетилхолин. Они необходимы для передачи сигналов между нейронами и участвуют в процессах обучения и поведения. Также имеются схожие принципы функционирования участков мозга, ответственных за обоняние.
Созданная модель даст ученым возможность изучать сложные нейронные системы. Это позволит, например, обучать насекомое и наблюдать за изменениями нейронных связей. Также можно исследовать нейронные сети у других видов животных, включая млекопитающих.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))