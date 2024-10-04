«Восточный Порт» готовится к зиме

Особое внимание в Порту уделяют перенастройке перегрузочного и судопогрузочного оборудования, а также систем аспирации и снегоуборочной техники. Так новый баровый комплекс (БК), ввод в эксплуатацию и тестирование которого было завершено в середине сентября текущего года, готов выполнять задачу по возврату сыпучести для наиболее сложных марок угля. В пути следования в направлении терминала в зимний период уголь в полувагонах часто подвергается воздействию разных температур, от значительного «плюса» до большого «минуса». Как следствие происходит смерзание продукции, что существенно осложняет перевалку в Порту. В этом случае, по прибытию на терминал, состав с углем проходит через БК. Его фрезы аккуратно нарезают уголь на вертикальные пласты прямо в полувагонах, что значительно облегчает выгрузку, снижает пылеобразование, сберегает подвижной состав и перегрузочное оборудование.