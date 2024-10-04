«Восточный Порт» готовится к зиме

Posted 4 октября, 06:18
Published 4 октября, 06:18
Modified 4 октября, 06:20
Updated 4 октября, 06:20
С наступлением холодов на смену системе водного орошения приходят снегогенераторы. Они возьмут на себя функцию создания защитного купола над угольными складами. Уже сформирован запас специальных реагентов для обслуживания конвейеров и территории терминала, а к середине октября завершится профилактический осмотр и ремонт всего оборудования.
Особое внимание в Порту уделяют перенастройке перегрузочного и судопогрузочного оборудования, а также систем аспирации и снегоуборочной техники. Так новый баровый комплекс (БК), ввод в эксплуатацию и тестирование которого было завершено в середине сентября текущего года, готов выполнять задачу по возврату сыпучести для наиболее сложных марок угля. В пути следования в направлении терминала в зимний период уголь в полувагонах часто подвергается воздействию разных температур, от значительного «плюса» до большого «минуса». Как следствие происходит смерзание продукции, что существенно осложняет перевалку в Порту. В этом случае, по прибытию на терминал, состав с углем проходит через БК. Его фрезы аккуратно нарезают уголь на вертикальные пласты прямо в полувагонах, что значительно облегчает выгрузку, снижает пылеобразование, сберегает подвижной состав и перегрузочное оборудование.
Для предотвращения повторного смерзания груза при подаче полувагонов под выгрузку 600 метров железнодорожных путей закрыто специальными ветрозащитными галереями, оборудованными инфракрасными тепловыми излучателями.
— В зимний период погрузочно-разгрузочные операции неизбежно включают дополнительные этапы для быстрого восстановления сыпучести угля и защиты вагонного парка. Самое главное, что эти технологии исключают негативное воздействие на окружающую среду и полностью безопасны для человека, — подчеркнул главный инженер ППК-3 Станислав Исанбаев.
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