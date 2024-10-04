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Posted 4 октября, 07:18

Published 4 октября, 07:18

Modified 4 октября, 07:20

Updated 4 октября, 07:20

Возгорание заметили в жилом доме в Уссурийске

Вспыхнули балкон и крыша: серьезный пожар заметили в Уссурийске — видео

4 октября 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney

Возгорание заметили в жилом доме в Уссурийске

Сюжет
Пожар
На улице Горького в Уссурийске начался пожар. По словам очевидцев, горели крыша и балконы многоэтажного дома.

В Уссурийске начался пожар в одном из жилых домов. Появилось видео с места.

Видео: dpscontrol125rus.

По словам свидетелей, горели крыша и балконы жилого здания на улице Горького в Уссурийске.

Сообщают, что огонь начался на балконе, а затем распространился на облицовку стены и далее на верхнюю часть здания. Местные жители сразу же вызвали пожарных.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Хабаровске.

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