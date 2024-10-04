Заезд за один из мостов перекроют во Владивостоке

В связи с проведением плановых работ, заезд на низководный мост во Владивостоке будет перекрыт в течение 13 часов. Ограничение начнется в 9:00 и продлится до 22:00. Участникам дорожного движения рекомендуется заранее планировать свои маршруты и избегать данного участка дороги.