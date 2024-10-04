Заезд за один из мостов перекроют во Владивостоке

Posted 4 октября, 08:45
Published 4 октября, 08:45
Modified 4 октября, 08:45
Updated 4 октября, 08:45
В связи с проведением плановых работ, заезд на низководный мост во Владивостоке будет перекрыт в течение 13 часов. Ограничение начнется в 9:00 и продлится до 22:00. Участникам дорожного движения рекомендуется заранее планировать свои маршруты и избегать данного участка дороги.
Для удобства автомобилистов на карте выделен альтернативный маршрут, который обозначен зеленым цветом. Водители могут воспользоваться им для объезда закрытого участка, что позволит избежать заторов и минимизировать время в пути.
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