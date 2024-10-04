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Posted 4 октября, 08:45

Published 4 октября, 08:45

Modified 4 октября, 08:45

Updated 4 октября, 08:45

Заезд за один из мостов перекроют во Владивостоке

Заезд за один из мостов перекроют во Владивостоке

4 октября 2024, 08:45
Фото: 1MI
Сюжет
Мост
Завтра, 4 октября, с 9:00 до 22:00 будет временно закрыт заезд на низководный мост со стороны улицы Маковского. Водителей просят учитывать изменения в движении и использовать альтернативные маршруты.

В связи с проведением плановых работ, заезд на низководный мост во Владивостоке будет перекрыт в течение 13 часов. Ограничение начнется в 9:00 и продлится до 22:00. Участникам дорожного движения рекомендуется заранее планировать свои маршруты и избегать данного участка дороги.

Для удобства автомобилистов на карте выделен альтернативный маршрут, который обозначен зеленым цветом. Водители могут воспользоваться им для объезда закрытого участка, что позволит избежать заторов и минимизировать время в пути.

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#Новости#Общество#Мост#Владивосток#Дорожное движение#Закрытие#Приморский край#Плановые работы
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