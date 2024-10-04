Здесь начинается рабочий день: перспективы промышленного туризма обсудили на Сахалине

Posted 4 октября, 04:31
Published 4 октября, 04:31
Modified 4 октября, 04:33
Updated 4 октября, 04:33
Участники форума обсудили межрегиональный проект «Здесь начинается рабочий день», который объединяет ключевые регионы, такие как Сахалинская область, Хабаровский край, Амурская область и Забайкальский край.
Форум стал важной площадкой для представления предприятий, занимающихся экскурсионными программами профориентационной направленности. Эти программы направлены на знакомство школьников с нефтегазовой отраслью и предоставление стажировок для студентов. Одним из участников форума стала компания ООО «Сахалинская энергия», являющаяся ведущей нефтегазовой компанией региона.
Ольга Шандуренко, директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив, обозначила ключевую цель сессии: помочь молодежи понять, как они могут интегрироваться в промышленность и какую роль играют в развитии страны.
Проект «Здесь начинается рабочий день» охватывает предприятия из различных отраслей, включая добывающую, авиационную и космическую. Все участники проекта акцентируют внимание на профориентации, открывая двери производств для будущих специалистов. Министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев отметил, что регион делает акцент на профориентацию, чтобы закрепить молодежь на местах и показать им потенциал родного региона.
«Заходя в проект промышленного туризма, наш регион делал ставку именно на профориентацию. Мы все видим какими быстрыми темпами развивается Сахалинская область. И развиваются все сферы экономики: от сельского хозяйства до водородного полигона. И наша цель: закрепить наших детей здесь. Поэтому промышленный туризм вошёл в региональный проект детского социального туризма. И именно партнерство власти и бизнеса помогает показать подрастающему поколению весь потенциал родного региона, реализации в нём», — прокомментировал Артём Лазарев.
Идея создания межрегионального маршрута возникла после образовательной программы АСИ и Минпромторга «Открытая промышленность». Регионы объединили свои предприятия-визитки для формирования единой картины экономического развития Дальнего Востока. Наталия Пахолкова, первый заместитель министра туризма Сахалинской области, подчеркнула важность дальнейшего взаимодействия между регионами для продвижения Дальнего Востока как флагмана промышленного туризма.
В рамках маршрута планируется разработка системы стажировок для студентов и школьников, а также профориентационные программы для участников федеральных проектов «Больше чем путешествие» и «Больше чем работа». Это позволит создать новые возможности для молодежи и привлечь их внимание к промышленности островного региона.
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