Здесь начинается рабочий день: перспективы промышленного туризма обсудили на Сахалине

В рамках маршрута планируется разработка системы стажировок для студентов и школьников, а также профориентационные программы для участников федеральных проектов «Больше чем путешествие» и «Больше чем работа». Это позволит создать новые возможности для молодежи и привлечь их внимание к промышленности островного региона.