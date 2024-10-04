«Здоровая какая»: акулу выбросило на берег в Приморье — видео

Posted 4 октября, 06:21
Published 4 октября, 06:21
Modified 4 октября, 06:23
Updated 4 октября, 06:23
На берегу Японского моря в Приморском крае нашли акулу. Ее убидели недалеко от бухты Окуневой. Встречу с рыбиной очевидцы сняли на видео.
Оказалось, хищница была мертва. Судя по всему, ее выбросило на берег течением во время прилива.
Акула довольно крупная, но на большую белую не тянет. Нашедшие ее мужчины предположили, что рыба — это сельдевая акула, их в Приморье водится довольно много.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье выловили огромную морскую тварь.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))