Держали в заточении и загубили ради пенсии: подробности жуткого похищения в Приморье

Известно, что за период с марта 2018 по май 2020 года трое жителей Арсеньева похитили и удерживали семью из четырех человек (пожилого мужчину, его супругу и двух детей) с использованием физической силы, чтобы получить деньги от них. В результате в заточении пожилой мужчина умер от пневмонии, его супруга скончалась от полученных травм, а детям удалось бежать.