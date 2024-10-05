Держали в заточении и загубили ради пенсии: подробности жуткого похищения в Приморье

Posted 5 октября, 01:57
Published 5 октября, 01:57
Modified 5 октября, 02:00
Updated 5 октября, 02:00
В Арсеньеве трое местных жителей осуждены за организацию похищения семьи из четырех человек.
Городской суд Арсеньева признал мужчину и двух женщин виновными в совершении преступлений, связанных с похищением людей, мошенничеством и умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, который привел к смерти одного из похищенных.
Известно, что за период с марта 2018 по май 2020 года трое жителей Арсеньева похитили и удерживали семью из четырех человек (пожилого мужчину, его супругу и двух детей) с использованием физической силы, чтобы получить деньги от них. В результате в заточении пожилой мужчина умер от пневмонии, его супруга скончалась от полученных травм, а детям удалось бежать.
Также в период с июня 2020 по март 2022 года осужденные незаконно получали пенсионные выплаты, предназначенные погибшей женщине.
С учетом мнения прокурора суд признал виновных и назначил наказание для двух женщин — 7 лет 1 месяц и 6 лет лишения свободы, а для мужчины — 11 лет тюремного заключения. Приговор пока не является окончательным.
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