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Posted 5 октября, 01:57

Published 5 октября, 01:57

Modified 5 октября, 02:00

Updated 5 октября, 02:00

Трое преступников удерживали четверых человек ради пенсий и зарплат в Приморье

Держали в заточении и загубили ради пенсии: подробности жуткого похищения в Приморье

5 октября 2024, 01:57
Фото: 1MI

Трое преступников удерживали четверых человек ради пенсий и зарплат в Приморье

Сюжет
Мошенничество
Трое жителей Арсеньева в Приморье осуждены за организацию похищения и удержание семьи из четырех человек. В заточении пожилой мужчина умер, его детям удалось сбежать.

В Арсеньеве трое местных жителей осуждены за организацию похищения семьи из четырех человек.

Городской суд Арсеньева признал мужчину и двух женщин виновными в совершении преступлений, связанных с похищением людей, мошенничеством и умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, который привел к смерти одного из похищенных.

Известно, что за период с марта 2018 по май 2020 года трое жителей Арсеньева похитили и удерживали семью из четырех человек (пожилого мужчину, его супругу и двух детей) с использованием физической силы, чтобы получить деньги от них. В результате в заточении пожилой мужчина умер от пневмонии, его супруга скончалась от полученных травм, а детям удалось бежать.

Также в период с июня 2020 по март 2022 года осужденные незаконно получали пенсионные выплаты, предназначенные погибшей женщине.

С учетом мнения прокурора суд признал виновных и назначил наказание для двух женщин — 7 лет 1 месяц и 6 лет лишения свободы, а для мужчины — 11 лет тюремного заключения. Приговор пока не является окончательным.

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