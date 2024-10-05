Глаза на лоб полезли: цены на цветы в День учителя ошарашили жителей Владивостока

Posted 5 октября, 02:36
Published 5 октября, 02:36
Modified 5 октября, 02:38
Updated 5 октября, 02:38
Сегодня, 5 октября, приморцы традиционно поздравляют с профессиональным праздником учителей. Чаще всего россияне дарят педагогам цветы. Корреспондент «Восток-Медиа» проверил, есть ли во Владивостоке среди продавцов приятно пахнущего товара спекулянты. Результаты, мягко говоря, превзошли ожидания.
Мы начали мониторить цены 25 сентября, чтобы увидеть полную картину. Для анализа выбрали один из павильончиков в центре дальневосточной столицы. Стоит отметить, конец первого осеннего месяца мы выбрали неспроста, — 27 сентября в России отмечали День воспитателя и всех дошкольных работников. Так уж повелось, что в этот день родители дарят сотрудникам детских садов не только приятные подарки, но и букеты цветов.
25 сентября корреспондент «Восток-Медиа» ознакомился с ценами на цветы в выбранном магазинчике. Например, одна красная роза стоила 400 рублей, белая — 220 рублей, а бело-розовая — 460.
В прошлую пятницу, в праздничный день, стоимость не изменилась. Такое обстоятельство, вероятно, приятно удивило мам и пап, которые поздравляли воспитателей.
Однако обстановка с ценами в День учителя изумила еще больше. Оказалось, что стоимость цветов стала ниже! Розы, которые стоили 320 рублей, стали дешевле на 50 рублей. А те, что на высоком стебле, были 400 рублей, теперь их можно приобрести за 310 рублей.
Белых и бело-розовых цветов на витрине не было. Не исключено, что после такого снижения цен, клиенты расхватали их, как горячие пирожки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тюльпаны в преддверии Восьмого марта стоили 150 рублей за штуку.
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