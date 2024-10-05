Глаза на лоб полезли: цены на цветы в День учителя ошарашили жителей Владивостока

Мы начали мониторить цены 25 сентября, чтобы увидеть полную картину. Для анализа выбрали один из павильончиков в центре дальневосточной столицы. Стоит отметить, конец первого осеннего месяца мы выбрали неспроста, — 27 сентября в России отмечали День воспитателя и всех дошкольных работников. Так уж повелось, что в этот день родители дарят сотрудникам детских садов не только приятные подарки, но и букеты цветов.