Из города не выбраться? — ДТП осложнило движение на выезде из Владивостока — видео

Posted 4 октября, 23:47
Published 4 октября, 23:47
Modified 4 октября, 23:49
Updated 4 октября, 23:49
В районе развязки, ведущей на низководный мост и объездную трассу Седанка — Патрокл, случилось дорожное происшествие. Пикап столкнулся с кроссовером Suzuki. О подробностях аварии не сообщается. О пострадавших тоже неизвестно.
Однако очевидец отметил, что в сторону Артема начала собираться пробка. Получается, путь из города может стать непростой задачей для приморцев в начале субботнего дня.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилистка подшофе хотела скрыться от правоохранителей в Приморском крае. Рулевая даже учинила ДТП в ходе погони.
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