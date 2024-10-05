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Posted 4 октября, 23:47

Published 4 октября, 23:47

Modified 4 октября, 23:49

Updated 4 октября, 23:49

Авария спровоцировала пробку в пригороде Владивостока в Приморье

Из города не выбраться? — ДТП осложнило движение на выезде из Владивостока — видео

4 октября 2024, 23:47
Фото: vostokmedia.com

Авария спровоцировала пробку в пригороде Владивостока в Приморье

Сюжет
Пробка
Две машины не поделили полосу в районе Седанки во Владивостоке. В районе важной развязки образовался затор.

В районе развязки, ведущей на низководный мост и объездную трассу Седанка — Патрокл, случилось дорожное происшествие. Пикап столкнулся с кроссовером Suzuki. О подробностях аварии не сообщается. О пострадавших тоже неизвестно.

Однако очевидец отметил, что в сторону Артема начала собираться пробка. Получается, путь из города может стать непростой задачей для приморцев в начале субботнего дня.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилистка подшофе хотела скрыться от правоохранителей в Приморском крае. Рулевая даже учинила ДТП в ходе погони.

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