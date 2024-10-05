Какие-то козлы устроили посиделки на лестнице и пугают жителей Владивостока — фото

Posted 5 октября, 00:58
Published 5 октября, 00:58
Modified 5 октября, 01:03
Updated 5 октября, 01:03
Свиньи на улице Связи во Владивостоке удивили многих: не часто увидишь поросей на самовыгуле посреди крупного города.
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