vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 00:58

Published 5 октября, 00:58

Modified 5 октября, 01:03

Updated 5 октября, 01:03

Какие-то козлы устроили посиделки на лестнице и пугают жителей Владивостока — фото

Какие-то козлы устроили посиделки на лестнице и пугают жителей Владивостока — фото

5 октября 2024, 00:58
Фото: vlnews25
Сюжет
Животные
Лестницу в жилом доме на Зейской во Владивостоке нагло заняли натуральные козлы. Как ходить мимо непрошенных гостей?

Свиньи на улице Связи во Владивостоке удивили многих: не часто увидишь поросей на самовыгуле посреди крупного города.

На этот раз жители Владивостока столкнулись со зрелищем поинтереснее: лестницу в жилом доме оккупировали козлы. По словам очевидцев, случилось это в одном из домов на Зейской.

Рогатая пара поразила многих. Фото появились в сети.

Фото: vlnews25

Рогатая пара принадлежит кому-то из жильцов или просто решила зайти в подъезд? Ответа на этот вопрос все ещё нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о многодетном папаше, который развалился посреди дороги.

Он просто лежал на дороге: многодетный отец в Приморском крае отдыхает, где хочет
Узнать подробнее
Читайте также:
Сутками без воды и еды: малыша спасали всем двором во Владивостоке — видеоПламя всплыхнуло ближе к ночи: обстоятельства пожара в Приморском краеВесь берег в трупах: морские существа массово выбросились на берег в Приморье — видео
#Общество#Владивосток#Животные#Фото#Свиньи#Лестница#Приморский край#Жилой дом
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика