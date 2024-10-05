Картина дня в Приморье: день учителя, серьезные аварии и жуткое похищение

Posted 5 октября, 08:29
Published 5 октября, 08:29
Modified 5 октября, 08:31
Updated 5 октября, 08:31
День учителя отмечают в Приморье
Глава Владивостока Константин Шестаков поздравил учителей и педагогов-ветеранов с профессиональным праздником.
Цены на цветы в праздник удивили. Нередко ценники на «детища» флористов меняют перед Восьмым марта и Днем всех влюбленных. Корреспондент «Восток-Медиа» проверил, правда ли стоимость цветов в преддверии череды осенних праздников во Владивостоке взлетает до небес.
Череда аварий случилась в Приморье
Две машины не поделили полосу в районе Седанки во Владивостоке. В районе важной развязки образовался затор.
Серьезная авария случилась в Кировском районе Приморья. По словам очевидцев, смятые машины загородили одну из полос.
Молодой мотоциклист попал в ДТП на Эгершельде во Владивостоке. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь на месте аварии.
Пугающие подробности о похищении семьи раскрыли в Приморье
Трое жителей Арсеньева в Приморье осуждены за организацию похищения и удержание семьи из четырех человек. В заточении пожилой мужчина умер, его детям удалось сбежать.
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