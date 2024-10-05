Картина дня в Приморье: день учителя, серьезные аварии и жуткое похищение

Цены на цветы в праздник удивили. Нередко ценники на «детища» флористов меняют перед Восьмым марта и Днем всех влюбленных. Корреспондент «Восток-Медиа» проверил, правда ли стоимость цветов в преддверии череды осенних праздников во Владивостоке взлетает до небес.