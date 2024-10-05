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Posted 5 октября, 08:29

Published 5 октября, 08:29

Modified 5 октября, 08:31

Updated 5 октября, 08:31

Картина дня в Приморье: день учителя, серьезные аварии и жуткое похищение

Картина дня в Приморье: день учителя, серьезные аварии и жуткое похищение

5 октября 2024, 08:29
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

День учителя отмечают в Приморье

Глава Владивостока Константин Шестаков поздравил учителей и педагогов-ветеранов с профессиональным праздником.

Цены на цветы в праздник удивили. Нередко ценники на «детища» флористов меняют перед Восьмым марта и Днем всех влюбленных. Корреспондент «Восток-Медиа» проверил, правда ли стоимость цветов в преддверии череды осенних праздников во Владивостоке взлетает до небес.

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Глаза на лоб полезли: цены на цветы в День учителя ошарашили жителей Владивостока
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Череда аварий случилась в Приморье

Две машины не поделили полосу в районе Седанки во Владивостоке. В районе важной развязки образовался затор.

Серьезная авария случилась в Кировском районе Приморья. По словам очевидцев, смятые машины загородили одну из полос.

Молодой мотоциклист попал в ДТП на Эгершельде во Владивостоке. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь на месте аварии.

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Пугающие подробности о похищении семьи раскрыли в Приморье

Трое жителей Арсеньева в Приморье осуждены за организацию похищения и удержание семьи из четырех человек. В заточении пожилой мужчина умер, его детям удалось сбежать.

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