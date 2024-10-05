Колеса валяются на проезжей части: жесткое ДТП на трассе в Приморье — видео

Posted 5 октября, 04:55
Published 5 октября, 04:55
Modified 5 октября, 04:57
Updated 5 октября, 04:57
Оторванное колесо торчит из лужи расплавленной резины, побитые машины стоят поодаль. Серьезная авария случилась в Кировском районе Приморья в субботу днем.
Случилось это недалеко от Руновки в Кировском районе Приморья.
В ДТП повреждены два автомобиля. Неизвестно, подлежат ли они восстановлению: выглядит все очень серьёзно.
О пострадавших не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморье.
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