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Posted 5 октября, 04:55

Published 5 октября, 04:55

Modified 5 октября, 04:57

Updated 5 октября, 04:57

Колеса валяются на проезжей части: жесткое ДТП на трассе в Приморье — видео

Колеса валяются на проезжей части: жесткое ДТП на трассе в Приморье — видео

5 октября 2024, 04:55
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Автомобили
Серьезная авария случилась в Кировском районе Приморья. По словам очевидцев, смятые машины загородили одну из полос.

Оторванное колесо торчит из лужи расплавленной резины, побитые машины стоят поодаль. Серьезная авария случилась в Кировском районе Приморья в субботу днем.

Видео: vostokmedia.com.

Случилось это недалеко от Руновки в Кировском районе Приморья.

В ДТП повреждены два автомобиля. Неизвестно, подлежат ли они восстановлению: выглядит все очень серьёзно.

О пострадавших не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморье.

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#Новости#Видео#Автомобили#Машины#Приморский край#ДТП#Авария#Пострадавшие#Приморье#Происшествия
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