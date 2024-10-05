Моторы ревут над городом: десятки мотоциклов прогнали по центру Владивостока — видео

Posted 5 октября, 02:42
Published 5 октября, 02:42
Modified 5 октября, 02:44
Updated 5 октября, 02:44
Во Владивостоке завершился мотосезон. В честь этого байкеры прогнали по центральным улицам города.
Пробег прошёл по Светланской в субботу утром.
Выглядит это эффектно, но парад немного грустный: уже скоро не могут наслаждаться поездками из-за приближения холодов. Теперь им придется ждать следующего сезона, чтобы снова насладиться скоростью и рёвом моторов.
Ранее «Восток-Медиа» писало об открытии мотосезона во Владивостоке.
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