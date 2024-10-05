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Posted 5 октября, 02:42

Published 5 октября, 02:42

Modified 5 октября, 02:44

Updated 5 октября, 02:44

Мотоциклисты закрыли сезон во Владивостоке

Моторы ревут над городом: десятки мотоциклов прогнали по центру Владивостока — видео

5 октября 2024, 02:42
Фото: Изображение Midjourney

Мотоциклисты закрыли сезон во Владивостоке

Сюжет
Мероприятие
Мотопробег прошёл во Владивостоке. Десятки мотоциклистов прогнали по центральным улицам города.

Во Владивостоке завершился мотосезон. В честь этого байкеры прогнали по центральным улицам города.

Пробег прошёл по Светланской в субботу утром.

Видео: vostokmedia.com.

Выглядит это эффектно, но парад немного грустный: уже скоро не могут наслаждаться поездками из-за приближения холодов. Теперь им придется ждать следующего сезона, чтобы снова насладиться скоростью и рёвом моторов.

Ранее «Восток-Медиа» писало об открытии мотосезона во Владивостоке.

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