На российском рынке появился отечественный препарат для лечения ожирения

Posted 5 октября, 12:53
Published 5 октября, 12:53
Modified 5 октября, 12:53
Updated 5 октября, 12:53
Производство данного средства осуществляется в рамках импортозамещения. При его выпуске используется исключительно отечественная производственная линия полного цикла — от сырья до потребительской формы.
По информации ria.ru, препарат появится на российском рынке уже к концу текущего года. Новое отечественное средство получило название «Велгия». Оно входит в серию продуктов, ориентированных на пациентов с нарушениями обмена веществ, такими как диабет второго типа, ожирение, лишний вес. Медицинское назначение нового препарата заключается в лечении ожирения.
Средство содержит оптимальные дозировки активных компонентов, обеспечивающих его терапевтическую эффективность. Производство налажено на таком уровне, чтобы нуждающиеся в терапии пациенты имели к препарату постоянный доступ.
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