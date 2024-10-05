На российском рынке появился отечественный препарат для лечения ожирения

По информации ria.ru, препарат появится на российском рынке уже к концу текущего года. Новое отечественное средство получило название «Велгия». Оно входит в серию продуктов, ориентированных на пациентов с нарушениями обмена веществ, такими как диабет второго типа, ожирение, лишний вес. Медицинское назначение нового препарата заключается в лечении ожирения.