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Posted 5 октября, 12:53

Published 5 октября, 12:53

Modified 5 октября, 12:53

Updated 5 октября, 12:53

На российском рынке появился отечественный препарат для лечения ожирения

На российском рынке появился отечественный препарат для лечения ожирения

5 октября 2024, 12:53
Фото: 1MI
Российская фармкомпания «Промомед» разработала лекарственное средство против ожирения, которое уже зарегистрировано Минздравом. Новый препарат представляет собой отечественный аналог «Вегови».

Производство данного средства осуществляется в рамках импортозамещения. При его выпуске используется исключительно отечественная производственная линия полного цикла — от сырья до потребительской формы.

По информации ria.ru, препарат появится на российском рынке уже к концу текущего года. Новое отечественное средство получило название «Велгия». Оно входит в серию продуктов, ориентированных на пациентов с нарушениями обмена веществ, такими как диабет второго типа, ожирение, лишний вес. Медицинское назначение нового препарата заключается в лечении ожирения.

Средство содержит оптимальные дозировки активных компонентов, обеспечивающих его терапевтическую эффективность. Производство налажено на таком уровне, чтобы нуждающиеся в терапии пациенты имели к препарату постоянный доступ.

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