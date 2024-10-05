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Posted 5 октября, 07:54

Published 5 октября, 07:54

Modified 5 октября, 07:57

Updated 5 октября, 07:57

Молодой мотоциклист попал в ДТП в Приморском крае

Скорая на месте, очевидцы в ужасе: мотоциклист попал в серьезную аварию в Приморье

5 октября 2024, 07:54
Фото: vostokmedia.com

Молодой мотоциклист попал в ДТП в Приморском крае

Сюжет
Пробка
Молодой мотоциклист попал в ДТП на Эгершельде во Владивостоке. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь на месте аварии.

Серьезное ДТП с участием мотоциклиста случилось во Владивостоке.

Фото: vostokmedia.com

Молодой человек на мотоцикле попал в аварию на Эгершельде во Владивостоке. Ему оказывают помощь медики скорой помощи. Случилось это на остановке транспорта «Морской государственный университет».

По кадрам видно, что мотоцикл столкнулся с машиной.

О других пострадавших не сообщали.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, которое стало причиной пробки во Владивостоке.

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