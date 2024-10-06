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Posted 5 октября 2024, 23:08

Published 5 октября 2024, 23:08

Modified 5 октября 2024, 23:10

Updated 5 октября 2024, 23:10

Житель Приморья пытался отмазать мигранта и попал под уголовку

100 тысяч за мигранта: взяточника посадили под домашний арест в Приморье — видео

5 октября 2024, 23:08
Фото: 1MI.

Житель Приморья пытался отмазать мигранта и попал под уголовку

Сюжет
Взятка
Пока идет следствие, взяточник будет сидеть под домашним арестом — такое решение принял суд в Приморском крае. Мужчину подозревают в даче взятке сотруднику органа правопорядка.

По версии следствия, 36-летний руководитель компании в Приморье подозревается в том, что 2 октября дал взятку в размере 100 тысяч рублей начальнику отдела по вопросу миграции ОМВД России «Пожарский», сообщают в прокуратуре Приморского края. Так взяточник пытался отмазать от административной ответственности иностранного сотрудника компании.

Видео: @prosecutor_pk.

Прокуратура Пожарского района поддержала ходатайство следователя, и с учетом этого суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.

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