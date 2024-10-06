Апокалипсис по версии Ванги: чего ждать жителям Приморья по прогнозам прорицательницы

Posted 6 октября, 05:23
Published 6 октября, 05:23
Modified 6 октября, 05:25
Updated 6 октября, 05:25
Пророчества Ванги получили всемирную известность после нескольких знаменитых совпадений со знаковыми событиями — терактов в Нью-Йорке и гибели принцессы Дианы. А были ли у нее прогнозы на следующий, 2025 год?
Хотя Ванга и покинула этот мир еще в 1996 году, человечество до сих пор прислушивается к предсказаниям болгарской провидицы. А СМИ до сих пор мониторят ее пророчества для всего мира.
Недавно известное американское издание The New York Post опубликовало очередную статью о пророчествах Ванги. В ней утверждается, что Ванга предсказала некие катастрофические события в Европе, которые приведут к уничтожению населения европейских стран. И случится это в 2025 году, пишут «Новые Известия».
Ванга утверждала, что человечество просуществует до 5079 года, но именно 2025-й станет начальной точкой апокалиптических изменений.
Перспективы, прямо скажем, не радужные. Но России Ванга пророчила особую судьбу — РФ вернет былое величие и станет империей духа. Кроме того, Ванга предсказывала объединение нашей страны с двумя другими гигантами, Индией и Китаем.
Итак, что ясновидящая пророчит человечеству?
К счастью, не все мрачные предсказания бабы Ванги сбываются. Так, она предсказала ужасающую ядерную катастрофу в 2023-м, а с 2024-го все дети должны были выращиваться в лабораториях.
Но некоторые пророчества Ванги действительно подтвердились. Например, она верно предсказала:
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