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Posted 6 октября, 05:23

Published 6 октября, 05:23

Modified 6 октября, 05:25

Updated 6 октября, 05:25

Жители Приморья ищут прогнозы Ванги на 2025 год

Апокалипсис по версии Ванги: чего ждать жителям Приморья по прогнозам прорицательницы

6 октября 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney

Жители Приморья ищут прогнозы Ванги на 2025 год

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Следующий год по версии известной прорицательницы будет довольно тяжелым для Европы — там произойдет катастрофа и вымирание населения. Чего ожидать жителям Приморья в 2025 году.

Пророчества Ванги получили всемирную известность после нескольких знаменитых совпадений со знаковыми событиями — терактов в Нью-Йорке и гибели принцессы Дианы. А были ли у нее прогнозы на следующий, 2025 год?

Хотя Ванга и покинула этот мир еще в 1996 году, человечество до сих пор прислушивается к предсказаниям болгарской провидицы. А СМИ до сих пор мониторят ее пророчества для всего мира.

Недавно известное американское издание The New York Post опубликовало очередную статью о пророчествах Ванги. В ней утверждается, что Ванга предсказала некие катастрофические события в Европе, которые приведут к уничтожению населения европейских стран. И случится это в 2025 году, пишут «Новые Известия».

Ванга утверждала, что человечество просуществует до 5079 года, но именно 2025-й станет начальной точкой апокалиптических изменений.

Перспективы, прямо скажем, не радужные. Но России Ванга пророчила особую судьбу — РФ вернет былое величие и станет империей духа. Кроме того, Ванга предсказывала объединение нашей страны с двумя другими гигантами, Индией и Китаем.

Итак, что ясновидящая пророчит человечеству?

  • Уже в 2028 году человечество начнет исследовать планету Венеру как источник энергии. Но на Земле будут происходить катастрофические процессы.
  • К 2033 году растают все ледники, что приведет к значительному повышению уровня океанических вод.
  • В 2076 году, по прогнозам Ванги, во всем мире распространится идеология коммунизма.
  • В 2183-м обретет независимость колония землян на Марсе.
  • К 2201 году солнечная активность существенно снизится, что вызовет сильное похолодание на Земле.
  • К 2273 году появятся новые человеческие расы, а через 15 лет эти новые люди смогут путешествовать в другие эпохи.
  • Но в 3797 году Земля станет непригодной для жизни, и человечество будет вынуждено ее покинуть.
  • В 5079 году наступит конец света, и человечество исчезнет.

К счастью, не все мрачные предсказания бабы Ванги сбываются. Так, она предсказала ужасающую ядерную катастрофу в 2023-м, а с 2024-го все дети должны были выращиваться в лабораториях.

Но некоторые пророчества Ванги действительно подтвердились. Например, она верно предсказала:

  1. Смерть Сталина. Ее болгарская ясновидящая предсказала за полгода до кончины советского лидера.
  2. Убийство Кеннеди. О готовящемся покушении на президента США Ванга заявила за несколько месяцев.
  3. Катастрофу подводной лодки «Курск». Еще в 1980 году Ванга сказала, что к концу века, в августе 1999 или 2000 года, Курск окажется под водой. Но тогда все подумали, что речь идет о городе.
  4. Теракт 11 сентября в США. В своем предсказании Ванга сообщила, что американские братья падут, заклеванные железными птицами, и невинная кровь прольется рекой.
  5. Собственную смерть. За шесть лет до ухода в мир иной Ванга указала точную дату своей кончины.
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