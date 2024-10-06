Картина дня в Приморье: взятка за мигранта, звездный леопард и помощь бойцам СВО

Posted 6 октября, 08:00
Published 6 октября, 08:00
Modified 6 октября, 08:02
Updated 6 октября, 08:02
Пока идет следствие, взяточник будет сидеть под домашним арестом — такое решение принял суд в Приморском крае. Мужчину подозревают в даче взятке сотруднику органа правопорядка.
Фотоизображение с участием приморской Сахаринки принесло автору снимка победу на всероссийском фотоконкурсе. Приз зрительских симпатий и тысячи покоренных сердец получила работа известного фотографа.
Крупный груз с необходимым бойцам в зоне СВО будет отправлена администрацией Владивостока приморскому отряду «Сальдо» 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ.
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