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Posted 6 октября, 08:00

Published 6 октября, 08:00

Modified 6 октября, 08:02

Updated 6 октября, 08:02

Картина дня в Приморье: взятка за мигранта, звездный леопард и помощь бойцам СВО

Картина дня в Приморье: взятка за мигранта, звездный леопард и помощь бойцам СВО

6 октября 2024, 08:00
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события этого воскресенья, 6 октября в обзоре «Восток-Медиа».

Взяточника отправили под домашний арест

Пока идет следствие, взяточник будет сидеть под домашним арестом — такое решение принял суд в Приморском крае. Мужчину подозревают в даче взятке сотруднику органа правопорядка.

100 тысяч за мигранта: взяточника посадили под домашний арест в Приморье — видео
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Фотоизображение с участием приморской Сахаринки принесло автору снимка победу на всероссийском фотоконкурсе. Приз зрительских симпатий и тысячи покоренных сердец получила работа известного фотографа.

Приз зрительских симпатий: красотка из Приморья стала звездой фотоконкурса
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Мэр Владивостока передал крупную партию на СВО

Крупный груз с необходимым бойцам в зоне СВО будет отправлена администрацией Владивостока приморскому отряду «Сальдо» 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ.

Во имя победы: приморский отряд «Сальдо» получит помощь из Владивостока — видео
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