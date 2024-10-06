Кто ранил коня: жители Приморья обсуждают судьбу покалеченной лошади — фото

Лошадь чудом осталась жива после нападения тигра — так предполагают приморцы, разглядывая выставленные в телеграм-канале «Сводка25» фотографии раненого животного. Скорее всего это дело «рук» полосатого охотника. Тигр, по словам местных, давно уже ходит в окрестностях Витязя. Было и несколько случаев, когда он утаскивал собак.