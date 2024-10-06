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Posted 6 октября, 01:58

Published 6 октября, 01:58

Modified 6 октября, 02:00

Updated 6 октября, 02:00

Лошадь чудом выжила после нападения тигра в Приморье?

Кто ранил коня: жители Приморья обсуждают судьбу покалеченной лошади — фото

6 октября 2024, 01:58
Фото: @svodka25

Лошадь чудом выжила после нападения тигра в Приморье?

Сюжет
Тигр
В поселке Витязь Приморья на берегу моря обнаружен раненый конь. Очевидцы предполагают, что увечья животное получило в результате нападения полосатого хищника. У жителей Приморья много вопросов к хозяевам лошади.

Лошадь чудом осталась жива после нападения тигра — так предполагают приморцы, разглядывая выставленные в телеграм-канале «Сводка25» фотографии раненого животного. Скорее всего это дело «рук» полосатого охотника. Тигр, по словам местных, давно уже ходит в окрестностях Витязя. Было и несколько случаев, когда он утаскивал собак.

Но вот как удалось выжить коню? Особенно если внимательно рассмотреть животного — лошадь истощена, как пишут пользователи телеграма, кожа, да кости.

Сообщается, что об инциденте уже известно хозяйке пострадавшего копытного, и она уже выехала на место происшествия, пока сердобольные приморцы пытаются угостить коня морковкой.

Но почему конь так плохо выглядит, он явно истощен. Его держали где-то взаперти без еды и воды? Жестокое обращение? Надеемся, что у этого бедолаги найдутся защитники.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что акулу нашли в бухте Окуневой в Приморье. Рыбину выбросило на берег, сообщают очевидцы.

«Здоровая какая»: акулу выбросило на берег в Приморье — видео
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