Кто ранил коня: жители Приморья обсуждают судьбу покалеченной лошади — фото

Posted 6 октября, 01:58
Published 6 октября, 01:58
Modified 6 октября, 02:00
Updated 6 октября, 02:00
Лошадь чудом осталась жива после нападения тигра — так предполагают приморцы, разглядывая выставленные в телеграм-канале «Сводка25» фотографии раненого животного. Скорее всего это дело «рук» полосатого охотника. Тигр, по словам местных, давно уже ходит в окрестностях Витязя. Было и несколько случаев, когда он утаскивал собак.
Но вот как удалось выжить коню? Особенно если внимательно рассмотреть животного — лошадь истощена, как пишут пользователи телеграма, кожа, да кости.
Сообщается, что об инциденте уже известно хозяйке пострадавшего копытного, и она уже выехала на место происшествия, пока сердобольные приморцы пытаются угостить коня морковкой.
Но почему конь так плохо выглядит, он явно истощен. Его держали где-то взаперти без еды и воды? Жестокое обращение? Надеемся, что у этого бедолаги найдутся защитники.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что акулу нашли в бухте Окуневой в Приморье. Рыбину выбросило на берег, сообщают очевидцы.
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