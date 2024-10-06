Не все живые крабы одинаково полезны — Россельхознадзор выявил нарушения в Приморье

Posted 6 октября, 06:02
Published 6 октября, 06:02
Modified 6 октября, 06:04
Updated 6 октября, 06:04
Специалистами Приморского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» с начала года исследовано 1 279 образцов, отобранных от партий живых краба, морских ежей и моллюсков.
Сообщается, что эта продукция добывается в подзонах Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, а также Магаданской, Мурманской и Сахалинской областей.
Чаще всего для проведения исследований в Приморский филиал поступают образцы краба. В этом году исследовано 1 013 партий живого краба.
Несоответствия стандартам качества выявлены в семи партиях из Сахалинской области. В них обнаружены отклонения по показателю общий уровень бактериальной обсемененности.
Специалисты отмечают, что превышение нормативного значения может свидетельствовать о недостаточной фильтрации и очистке воды в емкостях, которые используются для хранения и транспортировки живого краба.
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