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Posted 6 октября, 00:04

Published 6 октября, 00:04

Modified 6 октября, 00:06

Updated 6 октября, 00:06

Фотомодель из Приморья покорила сердца россиян

Приз зрительских симпатий: красотка из Приморья стала звездой фотоконкурса

6 октября 2024, 00:04
Фото: @amurleo_land

Фотомодель из Приморья покорила сердца россиян

Сюжет
Леопард
Фотоизображение с ее участием принесло автору снимка победу на всероссийском фотоконкурсе. Приз зрительских симпатий и тысячи покоренных сердец получила работа известного фотографа.

Фотография с дальневосточным леопардом получила приз зрительских симпатий на фотоконкурсе «Самая красивая страна» от Русского географического общества. Автор фотографии, известный своими работами Игорь Метельский, который снимает дикую природу.

Он запечатлел звезду Приморья — молодую самку Leo 204F по имени Сахаринка, подопечная Хранителя леопарда — бренд «Русский сахар».

Благодаря красоте животного, золотым рукам автора и поддержке жителей Приморья фотография с редчайшей большой кошкой получила этот почётный титул победителя номинации.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке кот залез на дерево и просидел там несколько дней без еды и воды. Сердобольные приморцы поспешили на помощь животному.

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