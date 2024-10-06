Приз зрительских симпатий: красотка из Приморья стала звездой фотоконкурса

Posted 6 октября, 00:04
Published 6 октября, 00:04
Modified 6 октября, 00:06
Updated 6 октября, 00:06
Фотография с дальневосточным леопардом получила приз зрительских симпатий на фотоконкурсе «Самая красивая страна» от Русского географического общества. Автор фотографии, известный своими работами Игорь Метельский, который снимает дикую природу.
Он запечатлел звезду Приморья — молодую самку Leo 204F по имени Сахаринка, подопечная Хранителя леопарда — бренд «Русский сахар».
Благодаря красоте животного, золотым рукам автора и поддержке жителей Приморья фотография с редчайшей большой кошкой получила этот почётный титул победителя номинации.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке кот залез на дерево и просидел там несколько дней без еды и воды. Сердобольные приморцы поспешили на помощь животному.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))