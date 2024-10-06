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Posted 6 октября, 07:09

Published 6 октября, 07:09

Modified 6 октября, 07:11

Updated 6 октября, 07:11

Два мопеда полностью уничтожены огнем во Владивостоке

Страшно выйти из дома: жители Владивостока наблюдали, как горят мопеды — видео

6 октября 2024, 07:09
Фото: @vtoryakvdk

Два мопеда полностью уничтожены огнем во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Двухколесные транспортные средства полностью уничтожены огнем — оставленные у подъезда многоквартирного дома во Владивостоке два мопеда по какой-то причине загорелись. Надзорные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Вечером, 5 октября на улице Кутузова во Владивостоке произошло возгорание двух мопедов. Огнеборцы оперативно выдвинулись по сигналу очевидцев. На момент прибытия пожарных мопеды были полностью охвачены пламенем. Спасти транспортные средства не удалось. В результате пожара транспортные средства уничтожены огнем на общей площади около одного квадратного метра.

Видео: @svodka25.

В сеть попали кадры как самого пожара, так и того, что осталось от двухколесных железных коней. Очевидцы предполагают, что пожар стал следствием поджога и отмечают, что горело очень сильно, страшно было выйти из подъезда.

Видео: @vtoryakvdk.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Уссурийске вспыхнул дом, — огонь распространился на 200 квадратных метрах. Спасатели рассказали детали происшествия.

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