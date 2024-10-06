Страшно выйти из дома: жители Владивостока наблюдали, как горят мопеды — видео

Posted 6 октября, 07:09
Published 6 октября, 07:09
Modified 6 октября, 07:11
Updated 6 октября, 07:11
Вечером, 5 октября на улице Кутузова во Владивостоке произошло возгорание двух мопедов. Огнеборцы оперативно выдвинулись по сигналу очевидцев. На момент прибытия пожарных мопеды были полностью охвачены пламенем. Спасти транспортные средства не удалось. В результате пожара транспортные средства уничтожены огнем на общей площади около одного квадратного метра.
В сеть попали кадры как самого пожара, так и того, что осталось от двухколесных железных коней. Очевидцы предполагают, что пожар стал следствием поджога и отмечают, что горело очень сильно, страшно было выйти из подъезда.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Уссурийске вспыхнул дом, — огонь распространился на 200 квадратных метрах. Спасатели рассказали детали происшествия.
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