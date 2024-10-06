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Posted 6 октября, 00:58

Published 6 октября, 00:58

Modified 6 октября, 01:00

Updated 6 октября, 01:00

Бесплатной парковкой в реке решил воспользоваться житель Владивостока

«Удачно» припарковался: водитель из Владивостока решил поставить своё авто в реке

6 октября 2024, 00:58
Фото: @vtoryakvdk

Бесплатной парковкой в реке решил воспользоваться житель Владивостока

Сюжет
Автомобиль
Жители Второй речки Владивостока обнаружили в реке «припаркованный» автомобиль. Как он там оказался, история умалчивает.

Что двигало водителем, когда он оставлял своё авто во Второй речке, можно только догадываться — алкоголь или он такое бесплатное парковочное место выбрал.

«Ага, а через заднее стекло наверно вышел и домой пошёл. Видно что авто заброшено», — пишет пользователь телеграм-канала «Вторяк.вдк».
Фото: @vtoryakvdk

Действительно, при ближайшем рассмотрении фото можно заметить, что заднее стекло иномарки разбито. Жители Владивостока предположили, что машину угнали у владельца, а потом просто бросили в реке.

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#Новости#Общество#Владивосток#Автомобиль#Река#Угон#Фото#Приморский край#Приморье#Происшествия
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