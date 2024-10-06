«Удачно» припарковался: водитель из Владивостока решил поставить своё авто в реке

Posted 6 октября, 00:58
Published 6 октября, 00:58
Modified 6 октября, 01:00
Updated 6 октября, 01:00
Что двигало водителем, когда он оставлял своё авто во Второй речке, можно только догадываться — алкоголь или он такое бесплатное парковочное место выбрал.
«Ага, а через заднее стекло наверно вышел и домой пошёл. Видно что авто заброшено», — пишет пользователь телеграм-канала «Вторяк.вдк».
Действительно, при ближайшем рассмотрении фото можно заметить, что заднее стекло иномарки разбито. Жители Владивостока предположили, что машину угнали у владельца, а потом просто бросили в реке.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что лестницу в жилом доме на Зейской во Владивостоке нагло заняли натуральные козлы.
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