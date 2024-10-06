Во имя победы: приморский отряд «Сальдо» получит помощь из Владивостока — видео

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что фонтаны на улице Адмирала Фокина во Владивостоке более не будут радовать рокотом пенных струй туристов и жителей города. Впереди — зима, морозы, не за горами и первые ночные заморозки в краевом центре. А это значит, что фонтанам пора на зимовку.