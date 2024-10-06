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Posted 6 октября, 04:49

Published 6 октября, 04:49

Modified 6 октября, 04:51

Updated 6 октября, 04:51

Новая техника отправлена отряду «Сальдо» в зону СВО

Во имя победы: приморский отряд «Сальдо» получит помощь из Владивостока — видео

6 октября 2024, 04:49
Фото: 1MI

Новая техника отправлена отряду «Сальдо» в зону СВО

Сюжет
Администрация Владивостока
Крупный груз с необходимым бойцам в зоне СВО будет отправлена администрацией Владивостока приморскому отряду «Сальдо» 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ.

Очередную партию передал военным мэр Владивостока Константин Шестаков.

«От имени предпринимателей, общественных организаций, всех неравнодушных передал отряду, который готовится к отправке в зону проведения специальной военной операции, автомобиль УАЗ, восемь мотоциклов, два дизель-генератора, три квадрокоптера и другое снаряжение и оборудование», — сообщил в своем телеграм-канале глава города.
Видео: @shestakovblog.

Он уточнил, что дополнительно бойцам переданы тепловые пушки и квадроцикл. Это то, что сейчас пользуется спросом, то, что необходимо на передовой. Администрация города старается такую помощь оказывать постоянно.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что фонтаны на улице Адмирала Фокина во Владивостоке более не будут радовать рокотом пенных струй туристов и жителей города. Впереди — зима, морозы, не за горами и первые ночные заморозки в краевом центре. А это значит, что фонтанам пора на зимовку.

Закрылись до весны: фонтаны Владивостока отправляются на зимовку
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