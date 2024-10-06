Во имя победы: приморский отряд «Сальдо» получит помощь из Владивостока — видео

Posted 6 октября, 04:49
Published 6 октября, 04:49
Modified 6 октября, 04:51
Updated 6 октября, 04:51
Очередную партию передал военным мэр Владивостока Константин Шестаков.
«От имени предпринимателей, общественных организаций, всех неравнодушных передал отряду, который готовится к отправке в зону проведения специальной военной операции, автомобиль УАЗ, восемь мотоциклов, два дизель-генератора, три квадрокоптера и другое снаряжение и оборудование», — сообщил в своем телеграм-канале глава города.
Он уточнил, что дополнительно бойцам переданы тепловые пушки и квадроцикл. Это то, что сейчас пользуется спросом, то, что необходимо на передовой. Администрация города старается такую помощь оказывать постоянно.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что фонтаны на улице Адмирала Фокина во Владивостоке более не будут радовать рокотом пенных струй туристов и жителей города. Впереди — зима, морозы, не за горами и первые ночные заморозки в краевом центре. А это значит, что фонтанам пора на зимовку.
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