Авария перекрыла одну из полос на мосту во Владивостоке — видео

Posted 7 октября, 10:32
Published 7 октября, 10:32
Modified 7 октября, 10:34
Updated 7 октября, 10:34
ДТП случилось на Золотом мосту во Владивостоке вечером в понедельник.
Вечернее столкновение вызвало небольшие пробки в направлении Чуркина, сообщают очевидцы. При этом по одной из полос до места аварии все стоит «колом», на соседней же ощутимо свободнее.
Появилось также видео с места аварии.
В других районах города дороги уже ощутимо свободнее. Судя по всему, горожане поспешили домой сразу после конца рабочего дня.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием пассажирского автобуса в Уссурийске.