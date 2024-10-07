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Posted 7 октября, 10:32

Published 7 октября, 10:32

Modified 7 октября, 10:34

Updated 7 октября, 10:34

Несколько авто столкнулись прямо на мосту во Владивостоке

Авария перекрыла одну из полос на мосту во Владивостоке — видео

7 октября 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney

Несколько авто столкнулись прямо на мосту во Владивостоке

Сюжет
Пробки
ДТП на Золотом мосту привело к возникновению небольших пробок в сторону Чуркина во Владивостоке.

ДТП случилось на Золотом мосту во Владивостоке вечером в понедельник.

Вечернее столкновение вызвало небольшие пробки в направлении Чуркина, сообщают очевидцы. При этом по одной из полос до места аварии все стоит «колом», на соседней же ощутимо свободнее.

Появилось также видео с места аварии.

Видео: vostokmedia.com.

В других районах города дороги уже ощутимо свободнее. Судя по всему, горожане поспешили домой сразу после конца рабочего дня.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием пассажирского автобуса в Уссурийске.

Автобус перевернулся посреди улицы в Уссурийске — фото
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